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MLB／77歲傳奇球星讚大谷是「偉大資產」 最頂尖又很帥
天使今天在客場出戰太空人隊，賽前先上演傳奇會面，現年77歲的「10月先生」傑克森（Reggie Jackson）來到現場，與大谷翔平的談話吸引關注，傑克森透露：「我告訴他，他就是最頂尖的選手，沒有人可以跟他比較。」
傑克森征戰大聯盟21年，累積563轟，拿過4座美聯全壘打王、1座打點王，也是1973年美聯MVP得主，1993年首度獲得美國棒球名人堂候選資格就以93.6%得票率過關。
傑克森今天手拿爆米花桶，與大谷翔平合照，兩人也透過翻譯水原一平聊了一下，傑克森表示，「我告訴他，你就是最頂尖的選手，沒有打者可以與他相比、沒有投手可以與他相比，他就是個無庸置疑的傳奇人物。」
他極盡各種誇獎，連說了5次「特別」，當場向水原請教「special」的日文，甚至大讚大谷長得帥。傑克森說：「大谷擁有特別的天賦，他是大聯盟的偉大資產。」得知大谷明天將投球後還笑說：「那我要早點來」。
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