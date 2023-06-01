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MLB／洋基碰到水手的「老球迷」貧打 賈吉熄火停在18轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊先發柯比從小就是洋基迷，今天親手封鎖最愛的球隊。 美聯社
水手隊先發柯比從小就是洋基迷，今天親手封鎖最愛的球隊。 美聯社

3連戰前兩戰狂揮30支安打，洋基隊今天打擊熄火，全場只有3安，延長10局以0：1不敵水手隊，終止最近4連勝，接下來休兵一天，後天從西雅圖轉戰洛杉磯，對道奇隊進行眾所矚目的3連戰。

水手投手群前兩戰分別被揮出18安、12安，包括5支全壘打，「法官」賈吉（Aaron Judge）就包辦3轟，一共送掉20分，今天終於展現主隊氣勢，柯比（George Kirby ）先發8局只被揮出3支安打，飆出7次三振，塞瓦德（Paul Sewald）、托帕（Justin Topa）各投1局無失分，3人聯手守住勝利。

賈吉全場3次打數掛零、吞下1次三振，全壘打數停留在18支，仍居美聯榜首。

洋基先發投手史密特（Clarke Sshmidt）投5.2局，被揮出3支安打，兩隊一路0：0僵持到10局下，水手捕手羅利（Cal Raleigh）揮出再見安打，把洋基第4任投手馬里納奇歐（Ron Marinaccio）打成敗投。

柯比的老家就在紐約，今天一路封鎖洋基打線，儘管無關勝敗，爭取本季第6勝還要等一等，整體表現獲得肯定；「紐約郵報」特別提到，他從小就是洋基球迷，此役先發8局完全壓制洋基砲火，讓水手有機會在延長賽贏球。

羅利也說，這就是柯比的典型表現，投得相當出色，牛棚決定雙方勝敗。

洋基 水手

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