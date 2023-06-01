MLB／辛德賈德再度先發崩盤 洛時：雷神實驗是該結束了

道奇隊今天在洛杉磯主場以6：10落敗，讓國民隊在3連戰最後一戰扳回一城，「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）先發5局失5分、無關勝敗，本季戰績仍是1勝4敗，但防禦率從6.27升至6.54，洛杉磯時報專欄作家艾莉亞特（Helene Elliott）說：「雷神實驗行不通，是該結束了。」

道奇和辛德賈德簽下1年1300萬美元合約，開季至今11場先發只有4場投滿6局，也有4場失分超過5分，光是近兩戰對光芒、國民合計11局就失11分，完全失去強投氣勢。

辛德賈德今天用96球完成5局任務，被揮出7支安打，包括3支全壘打，失5分全是自責分，退場時4：5落後，道奇7局下追平比數讓他解套，但牛棚在最後兩局挨了兩轟、狂失5分，還是送掉江山。

國民全場出現5支全壘打，捕手魯茲（Keibert Ruiz）4打數3安打，轟出雙響砲，包辦3分打點，成為贏球大功臣。

艾莉亞特指出，辛德賈德再次證明，控球問題已經無解，不再是2020年動過Tommy John韌帶置換手術韌帶前，那個近乎無敵的投手了。

生涯8年歷經大都會、天使、費城人、道奇，艾莉亞特認為，辛德賈德不再投出自己想要的變速球，他雖做出調整，而且一再調整，還是無法重現昔日強投架勢，道奇這筆1300萬美元的實驗應該很快就會結束。