MLB／光芒率先搶到40勝 兩大數字是1955年道奇後最猛

3連戰前兩戰都輸1分，大聯盟龍頭光芒隊今天靠洛伊（Brandon Lowe）、希瑞（Jose Siri）先後轟出兩分砲，也以1分險勝，以4：3擊敗小熊隊，成為本季首支達到40勝的球隊。

光芒打完前6局0：2落後，洛伊7局上轟出兩分砲追平戰局，小熊7局下攻下1分超前，希瑞8局上兩分砲逆轉戰局，讓光芒逃過本季首次遭對手橫掃的命運。

光芒對小熊前兩戰只得1分，分別以0：1、1：2輸球，今天靠兩支全壘打解危，戰績升至40勝18敗，在美聯東區穩居榜首，希瑞說：「全隊不會輕易放棄比賽，可以做很多不同的事，我們打擊夠猛、投手群也很出色。」

今年開季一路維持領先優勢，光芒打到5月賽事結束，寫下難得紀錄，團隊103轟、77次盜壘成功都排名第1，這兩個數字也是1955年布魯克林道奇隊後，大聯盟單隊最佳數字；道奇當年奪下世界大賽冠軍，就看光芒今年有沒有機會抱回隊史首冠。