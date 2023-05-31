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MLB／墊底運動家連勝國東王者勇士 藤浪投4球就摘第2勝

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 法新社
藤浪晉太郎。 法新社

聯盟墊底的運動家隊在主場迎戰國聯東區王者勇士，今天靠著勇士再見失誤以2：1贏球，這是運動家本季第5次和對手說再見。日籍投手藤浪晉太郎9局上登板只投4球，解決1人次，幸運收下本季第2勝。

勇士昨天意外以2：7不敵運動家，今天靠著皮拉（Kevin Pillar）陽春砲先馳得點，運動家5局下靠著魯伊茲（Esteury Ruiz）適時安打追平比數。

9局下勇士終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）登板放火，投出3次保送擠成滿壘，只靠三振解決1人。隨後運動家布萊德（Jonah Bride）擊出三壘滾地球，想不到勇士三壘手萊里（Austin Riley）漏球，運動家跑者衝回本壘得到再見分，賞給勇士2連敗。

藤浪晉太郎9局上2出局登板，用4球解決萊里，幸運收下個人第2勝。這也是運動家今年第2度贏下系列賽。運動家隊總教練柯塞（Mark Kotsay）賽後表示，「贏下系列賽的感覺很棒。勝利建立自信，這些球員做很多準備，需要勝利支撐工作上的付出。」

運動家 勇士 藤浪晋太郎

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