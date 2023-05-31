MLB／台美混血卡洛爾居新秀榜第1 平射砲助響尾蛇退洛磯

大聯盟今公布新秀實力排行榜第三版，台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）再度蟬聯第一，他今天在面對洛磯隊比賽中轟出全壘打，還上演2次盜壘，表現十分搶眼。

卡洛爾去年就上過大聯盟，不過因打數不夠，新人王資格保留到今年，他也在季初百大新秀中名列第2。他今天賽前打擊三圍.282/.369/.503，16次盜壘成功14次，大聯盟官網指出，他當第一名是一個非常簡單的選擇。

排名第二的是大都會隊大物捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez），紅襪隊吉田正尚排名第5，大都會千賀滉大排名第8。

響尾蛇今天在主場迎戰洛磯，王牌投手賈倫（Zac Gallen）主投6局送出7K無失分，將主場防禦率下修到0.66。響尾蛇打線共擊出3發全壘打，包含卡洛爾6局下從洛磯左投費里蘭（Kyle Freeland）手中轟出的平射砲，終場以5：1擊敗洛磯。

Corbin Carroll is good at baseball.



(via @Dbacks) pic.twitter.com/mwkcr9ayzj — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年5月31日

卡洛爾除了有全壘打演出外，還上演驚人腳程。4局下選到保送後，從一壘連盜2個壘包，並靠高飛犧牲得分。