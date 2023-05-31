MLB／連3場開轟！賈吉有望續寫60轟球季 強力競爭MVP

不讓了，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開庭，面對水手隊炸出本季第18轟，連續3場開轟，續居美國聯盟全壘打王，成為年度MVP強力競爭者，洋基也以10：2擊敗水手。

洋基首局就靠攻勢串聯打下3分，接下來3轟拉開分差，3局上沃爾普（Anthony Volpe）敲出3分砲，4局上艾倫（Greg Allen）陽春砲，到7局上賈吉的陽春砲後，取得8：2領先，9局上又追加2分。

AARON JUDGE GOES YARD FOR THE THIRD STRAIGHT GAME‼️



(via @Yankees)pic.twitter.com/b4njJHMIcT — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年5月31日

賈吉今天總計3打數1安打，除了那1轟外，另外2次三振三振，不過1局上、9局上都獲得四壞保送，為球隊跑回2分，9局上被代跑換下後，打擊率收在3成03。

賈吉今年開季全壘打數字不算多，但從5月中旬開始急起直追，最近16場比賽敲出12轟，至今47場出賽累積18轟，洋基隊還剩下105場比賽，若照此速率打好打滿，有望拚出58轟，去年球季他以單季62轟拿下美聯MVP。

洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）5局被敲5支安打，掉2分拿下本季第5勝；水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）4局被敲7安，丟掉7分有5分責失，吞下第3敗。