聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／連3場開轟！賈吉有望續寫60轟球季 強力競爭MVP
不讓了，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開庭，面對水手隊炸出本季第18轟，連續3場開轟，續居美國聯盟全壘打王，成為年度MVP強力競爭者，洋基也以10：2擊敗水手。
洋基首局就靠攻勢串聯打下3分，接下來3轟拉開分差，3局上沃爾普（Anthony Volpe）敲出3分砲，4局上艾倫（Greg Allen）陽春砲，到7局上賈吉的陽春砲後，取得8：2領先，9局上又追加2分。
AARON JUDGE GOES YARD FOR THE THIRD STRAIGHT GAME‼️— SportsCenter (@SportsCenter) 2023年5月31日
(via @Yankees)pic.twitter.com/b4njJHMIcT
賈吉今天總計3打數1安打，除了那1轟外，另外2次三振三振，不過1局上、9局上都獲得四壞保送，為球隊跑回2分，9局上被代跑換下後，打擊率收在3成03。
賈吉今年開季全壘打數字不算多，但從5月中旬開始急起直追，最近16場比賽敲出12轟，至今47場出賽累積18轟，洋基隊還剩下105場比賽，若照此速率打好打滿，有望拚出58轟，去年球季他以單季62轟拿下美聯MVP。
洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）5局被敲5支安打，掉2分拿下本季第5勝；水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）4局被敲7安，丟掉7分有5分責失，吞下第3敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言