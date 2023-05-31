快訊

拜登解凍美中關係 美國務院中國政策高官接連異動為哪樁？

輸錯密碼N次…他的蘋果iPod慘遭「封鎖10年」 解封日見驚奇1幕

丁學文專欄／招商引資在全球風起雲湧 台灣能做的還很多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／連3場開轟！賈吉有望續寫60轟球季 強力競爭MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開庭，連三戰開轟，全壘打推進至18支。 美聯社
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開庭，連三戰開轟，全壘打推進至18支。 美聯社

不讓了，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開庭，面對水手隊炸出本季第18轟，連續3場開轟，續居美國聯盟全壘打王，成為年度MVP強力競爭者，洋基也以10：2擊敗水手。

洋基首局就靠攻勢串聯打下3分，接下來3轟拉開分差，3局上沃爾普（Anthony Volpe）敲出3分砲，4局上艾倫（Greg Allen）陽春砲，到7局上賈吉的陽春砲後，取得8：2領先，9局上又追加2分。

賈吉今天總計3打數1安打，除了那1轟外，另外2次三振三振，不過1局上、9局上都獲得四壞保送，為球隊跑回2分，9局上被代跑換下後，打擊率收在3成03。

賈吉今年開季全壘打數字不算多，但從5月中旬開始急起直追，最近16場比賽敲出12轟，至今47場出賽累積18轟，洋基隊還剩下105場比賽，若照此速率打好打滿，有望拚出58轟，去年球季他以單季62轟拿下美聯MVP。

洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）5局被敲5支安打，掉2分拿下本季第5勝；水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）4局被敲7安，丟掉7分有5分責失，吞下第3敗。

洋基 賈吉 水手

延伸閱讀

MLB／全壘打遭賈吉沒收後推特論戰 水手赫南德茲：別再這樣

MLB／安打王羅斯在看 洋基賈吉單場4安猛打紅人

MLB／賈吉遮眼回應作弊質疑 挨轟投手緩頰：我動作被破解

MLB／再度開轟打臉藍鳥教頭 賈吉不滿被影射作弊：別編故事

相關新聞

MLB／武士頭盔慶祝有新招 大谷翔平開轟天使還是輸

天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天敲出相隔4場的本季第13轟，一度幫助球隊領先，還找到武士頭盔慶祝的新玩法，只不過先發投手...

MLB／連3場開轟！賈吉有望續寫60轟球季 強力競爭MVP

不讓了，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開庭，面對水手隊炸出本季第18轟，連續3場開轟，續居美國聯盟...

MLB／全壘打遭賈吉沒收後推特論戰 水手赫南德茲：別再這樣

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天面對水手隊不僅單場雙響砲，還沒收對手赫南德茲（Teoscar Hernández）的全壘打，賽後兩人也在推特上交換意見。 Aaron Judge r

MLB／張育成手痠無大礙 紅襪教頭透露復賽關鍵

紅襪隊台灣好手張育成復健賽首戰之後，因感到手部痠痛而暫緩，返回波士頓接受治療，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）指出...

MLB／重砲捕手桑契斯今年第3隊 加盟教士首戰就先發

前洋基重砲捕手「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）本月和大都會隊簽小聯盟合約，登上大聯盟後，只待6天就被DFA，不過他很快找到新工作，和教士隊簽約並以先發捕手身分亮相。 桑契斯季初與巨人隊

MLB／主場就是猛！千賀滉大7局9K 生涯代表作收第5勝

大都會隊日籍強投千賀滉大繳出旅美生涯代表作，今天對費城人隊先發7局，只被敲出1支安打沒有掉分，另有9次三振，沒有四壞保送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦