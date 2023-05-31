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MLB／主場就是猛！千賀滉大7局9K 生涯代表作收第5勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
千賀滉大繳出旅美生涯代表作。 美聯社
千賀滉大繳出旅美生涯代表作。 美聯社

大都會隊日籍強投千賀滉大繳出旅美生涯代表作，今天對費城人隊先發7局，只被敲出1支安打沒有掉分，另有9次三振，沒有四壞保送，幫助球隊以2：0贏球，自己收下本季第5勝。

千賀滉大將費城人先發打線除了透納（Trea Turner）外，都K了一遍，開賽連續解決7人次後，才被克萊門斯（Kody Clemens）一支軟弱安打，再連續解決14人次。

千賀滉大投滿7局是旅美以來最長局數，被敲1安寫下新低，9K是生涯次高，也是10場先發以來第一次沒出現過四壞保送，前面9場有31次保送。

千賀滉大在自家主場特別猛，最近3場在花旗球場先發成績是2勝0敗、防禦率0.47，整季在客場出賽2勝2敗、防禦率6.12，但在主場3勝1敗、防禦率1.20。

大都會要贏球不需要太多分數，林多（Francisco Lindor）4局下從蘇亞雷斯（Ranger Suarez）手中敲出陽春砲，7局下艾斯柯巴（Eduardo Escobar）也有1分打點安打。

千賀滉大生涯前10場先發累積70K，在大都會隊史並列第三多，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）數據指出，第一名是1984年古登（Dwight Gooden）80K，第二名萊恩（Nolan Ryan）在1966到68年累積74K，千賀則與2012年哈維（Matt Harvey）並列。

千賀滉大 大都會

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