MLB／張育成手痠無大礙 紅襪教頭透露復賽關鍵

紅襪隊台灣好手張育成復健賽首戰之後，因感到手部痠痛而暫緩，返回波士頓接受治療，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）指出，張育成沒有結構性損傷，只要沒有感覺到痠痛「隨時可以開始比賽」。

張育成今年4月因左手鉤狀骨骨折開刀，雖然恢復速度超前，但5月27日在2A的復健賽3打數沒有安打、吞下2K，賽後張育成反應手會感到有些痠痛，因此返回波士頓接受治療。

對於張育成目前的復健進度，柯拉在接受「Mass Live」訪問時表示：「只是單純痠痛，沒有結構性損傷，完全沒有，我們只要確定他感覺OK，只要他覺得OK，就可以上場比賽。」

張育成本季出賽17場敲出3轟，打擊率1成36，主要擔任游擊手也兼守二、三壘，防守能力優秀加上具有長打能力，在他缺陣時，美國媒體就想到他在防守端的貢獻。