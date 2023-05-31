MLB／張育成手痠無大礙 紅襪教頭透露復賽關鍵
紅襪隊台灣好手張育成復健賽首戰之後，因感到手部痠痛而暫緩，返回波士頓接受治療，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）指出，張育成沒有結構性損傷，只要沒有感覺到痠痛「隨時可以開始比賽」。
張育成今年4月因左手鉤狀骨骨折開刀，雖然恢復速度超前，但5月27日在2A的復健賽3打數沒有安打、吞下2K，賽後張育成反應手會感到有些痠痛，因此返回波士頓接受治療。
對於張育成目前的復健進度，柯拉在接受「Mass Live」訪問時表示：「只是單純痠痛，沒有結構性損傷，完全沒有，我們只要確定他感覺OK，只要他覺得OK，就可以上場比賽。」
張育成本季出賽17場敲出3轟，打擊率1成36，主要擔任游擊手也兼守二、三壘，防守能力優秀加上具有長打能力，在他缺陣時，美國媒體就想到他在防守端的貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言