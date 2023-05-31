MLB／前洋基外野手希克斯找到新工作 金鶯開大聯盟約網羅

金鶯主戰外野手穆林斯（Cedric Mullins）遭遇傷勢，球團決定和日前被洋基釋出的外野手希克斯（Aaron Hicks）簽下大聯盟合約，以填補陣容空缺。

據大聯盟官網報導，金鶯原本就對希克斯感興趣，球隊卻沒採取行動。不過穆林斯在昨天比賽中第8局拉傷右側腹股溝，預計會缺席數個禮拜，因此金鶯選擇簽下希克斯，將他放在正式名單，同時把穆林斯放進傷兵名單。

金鶯陣容缺乏一名能守中外野的球員，總管艾里亞斯（Mike Elias）表示，「希望希克斯能在正確的時間成為正確的人，幫助我們走出困境。我們從球探和評估系統來看，像我之前說的，這跟看著球員卡背後（數據）有很大的不同。」

希克斯本季在洋基出賽28場，打擊率僅1成88，1轟、5分打點。金鶯今天面對守護者隊，他賽前有進行2小時打擊練習，不過沒有進入先發打線中。