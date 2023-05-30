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MLB／嚇死人！天使新秀初登板 12球有11球達100哩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使農場排名第9的新人喬伊斯（Ben Joyce）迎來大聯盟初登板，用火球自我介紹，12球裡有11球球速達三位數。 美國聯合通訊社
天使農場排名第9的新人喬伊斯（Ben Joyce）迎來大聯盟初登板，用火球自我介紹，12球裡有11球球速達三位數。 美國聯合通訊社

天使隊今天以6：4擊敗白襪隊，自家農場排名第9的新人喬伊斯（Ben Joyce）迎來大聯盟初登板，用火球自我介紹，12球裡有11球球速達三位數。

喬伊斯去年5月還就讀田納西大學時，就曾以105.5哩（約169.8公里）刷新大學棒球最快球速，躍上全美版面。兩個月後，天使在選秀會上以第3輪籤挑選，今年以40人名單外受邀球員的身分參與大聯盟春訓，開季從2A出發，以搭電梯的速度晉升，在昨天被升上大聯盟。

喬伊斯今天在第7局、4：3領先時登板，人生在大聯盟的第1球就是102哩的伸卡球，兩好球後是89.3哩的卡特球被馮恩（Andrew Vaughn）敲出安打，這也是他此役唯一不到100哩的一球。喬伊斯接著連飆2K，葛蘭多（Yasmani Grandal）則是掃向左外野的飛球進手套，這3打席全數都是100哩以上的球路。

喬伊斯投1局無失分，最快球速102.2哩，被敲1安打、送出2次三振，進帳中繼點。

完成大聯盟初登板的這一天，他的父母、兄弟以及女友的家人都在場見證，在1分差的局面上場，他表示，「不管局面怎樣，盡力去把我的工作完成。」評價這場登板，他說自己帶著信心去攻擊好球帶，結果也顯然奏效，初登板的內容比自己想像得還更好。

大聯盟 球速 天使

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