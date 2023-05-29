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MiLB／潘文輝小聯盟中繼飆157公里 劉致榮先發挨轟吞敗

中央社／ 台北29日電
旅美好手潘文輝。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
旅美好手潘文輝。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天中繼登板，投1局失1分、最快球速約157公里，無關勝敗；紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發狀況不佳，投2.2局挨轟吞敗。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A今天與紐約大都會隊1A交手，費城人隊台灣投手潘文輝6局下球隊0比1落後時登板中繼。

潘文輝1人出局後投出四壞保送，接著被敲安打，2人出局後暴投讓跑者攻佔二、三壘，接著三振抓到第3個出局數。

潘文輝7局下續投有狀況，先被敲出安打、接連投出2次保送，1個出局數都沒有抓到、滿壘時退場，接替隊友被敲出高飛犧牲打失掉1分，這1分算在潘文輝身上。

潘文輝今天總計用26球投1局，被敲出2支安打，投出3次保送、1次三振，失掉1分責失分，最快球速約157公里，球隊延長賽以2比3吞敗，潘文輝無關勝敗，賽後防禦率1.52。

波士頓紅襪隊2A今天與多倫多藍鳥隊2A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮今天先發表現不是很理想，1局上1人出局後被敲出2分砲，2人出局後再接連被敲2支安打再掉1分。

劉致榮2局上被首名打者敲出二壘打，1人出局後暴投讓跑者上到三壘，再被敲出滾地球掉分，3局上1人出局後接連被敲2支安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球後出局，接替的隊友沒能守住，單局失掉4分，其中有2分要記在劉致榮的身上。

劉致榮今天總計用81球投2.2局，被敲出9支安打包括1發全壘打，投出3次三振、1次保送，失掉6分都是責失分，球隊終場以8比10吞敗，劉致榮吞下個人本季第3敗，賽後防禦率3.92。

潘文輝 劉致榮 小聯盟

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