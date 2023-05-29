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MLB／大谷翔平單場3K 捕魚3連戰12支1、5K反被魚捕

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平在對戰馬林魚的3連戰合計12打數只有1安打、吞下5K。 美聯社
大谷翔平在對戰馬林魚的3連戰合計12打數只有1安打、吞下5K。 美聯社

馬林魚隊6任投手今天聯手封鎖天使隊，僅出現5安打，包括大谷翔平4打數敲1安打、吞下3次三振，天使終場以0：2輸球，系列賽3戰遭到清盤。

馬林魚由大聯盟百大新秀排名第6的20歲培瑞茲（Eury Pérez）先發，投5局僅被敲2安打，雖也出現4次保送，但力保不失；接續5位後援投手把關最後4局，繼續讓天使得分掛蛋。

大谷的唯一安打出現在第4局，作為該局首位打者掃出右外野方向平飛安打，天使隨後連3棒出局，攻勢激不起漣漪。大谷另外3打席都是揮空三振，第7局的打席更是在耐托（Zach Neto）二壘打出現後，馬林魚故意四壞保送楚奧特（Mike Trout）、對決大谷奏效。

大谷在這波3連戰合計12打數只有1安打、吞下5K，楚奧特單場4支0，系列賽12打數敲出4安打；談到陣中雙星的近況，天使教頭尼文（Phil Nevin）表示，當兩人上場時，總是有許多瘋狂表現，儘管現在狀況不在最佳，「但如果是要追平比賽的局面，我還是會毫不猶豫交給楚奧特。」是否為兩人安排輪休？尼文回應：「如果狀況還是不好，我會考慮，但我認為這狀況不會持續太久。」

天使 馬林魚 大谷翔平

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