MLB／運動家隊台灣日 賴清德錄影致詞樂天女孩熱舞開場
舊金山灣區台灣日今天在奧克蘭運動家主場登場，樂天女孩開場熱舞揭開序幕，副總統賴清德透過預錄影片介紹台灣棒球文化，超過2000名台灣民眾共襄盛舉。
全場球迷歡呼聲中，樂天女孩熱舞揭開台灣日序幕，球場上方螢幕隨後播放賴副總統預先錄製的影片，向美國職棒大聯盟（MLB）觀眾介紹台灣棒球文化和民主精神，以及剛加盟奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）的台灣旅美選手沙子宸。
由啦啦隊員林襄及長榮航空副總蘇偉仁擔任開球嘉賓。
林襄開球暴投，她受訪說，這是她第一次開場投球，發現「好球真難投，球員真的很厲害」，來到奧克蘭運動家球場感覺心情非常放鬆。
樂天女孩團長壯壯說，美國職棒運動沒有啦啦隊，可以將台灣的應援文化帶進世界棒球經典賽（WBC）和大聯盟球場感到與有榮焉，很意外加州的球迷不只聽過樂天女孩，還能夠叫得出每一位隊員的名字。
啦啦隊員除開場熱舞，還到觀眾席與球迷互動合照，有外國民眾拿著樂天女孩紀念專輯到現場，見到本尊興奮不已，鮑爾（Laura Power）和拉達德（Shadaj Laddad）接受中央社訪問，表示半年前收到台灣友人贈送的紀念品，今天受邀到現場參加台灣日，得知樂天女孩要來驚訝不已。
拉達德說，沒想到她們會在真實生活中出現，很開心和她們自拍留念。
這次台灣日由灣區社團「北美台灣一級棒聯盟」主辦，定調為「舊金山灣區台灣日」。雖然是第2年，奧克蘭運動家球隊副總裁凡內里（Steve Fanelli）告訴中央社，今年活動在主辦單位努力及長榮航空贊助下規模更大、加入啦啦隊表演，場面更像是正式的台灣主題日，「替球場製造超高人氣」。
今天由奧克蘭運動家迎戰休士頓太空人，比賽開打前3小時，場外就開始出現大批台灣民眾，排隊領取印有「Taiwan 1」的球衣及台式早餐，來灣區4年的王意舜和女友一同出席，表示台式飯糰讓他想起阿嬤的味道。
情侶檔之外，還有球迷從其他城市飛到舊金山與朋友組團力挺台灣日，更多旅居灣區的年輕夫妻帶小孩參與。
去年，運動家主場舉辦的台灣日約有250人到場，今年早鳥票售出1500張，最後人數暴增超過2000人，比去年多了7、8倍。
駐舊金山辦事處長賴銘琪、以及台灣日創辦人之一、舊金山灣區台灣商會會長張家豪表示，希望台灣日不僅能凝聚灣區台灣人向心力，也能為台灣達成國民外交，由於運動家極有可能搬離奧克蘭，賴銘琪說，舊金山還有巨人隊，儘管難度較高，會和僑團繼續努力，將台灣日文化在灣區延續下去。
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