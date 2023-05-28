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MLB／運動家隊台灣日 賴清德錄影致詞樂天女孩熱舞開場

中央社／ 舊金山27日專電
台灣日活動喚起大家對「台灣國球」棒球的回憶，同時也凝聚了台灣精神。（記者江碩涵／攝影） 江碩涵
台灣日活動喚起大家對「台灣國球」棒球的回憶，同時也凝聚了台灣精神。（記者江碩涵／攝影） 江碩涵

舊金山灣區台灣日今天在奧克蘭運動家主場登場，樂天女孩開場熱舞揭開序幕，副總統賴清德透過預錄影片介紹台灣棒球文化，超過2000名台灣民眾共襄盛舉。

全場球迷歡呼聲中，樂天女孩熱舞揭開台灣日序幕，球場上方螢幕隨後播放賴副總統預先錄製的影片，向美國職棒大聯盟（MLB）觀眾介紹台灣棒球文化和民主精神，以及剛加盟奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）的台灣旅美選手沙子宸。

由啦啦隊員林襄及長榮航空副總蘇偉仁擔任開球嘉賓。

林襄開球暴投，她受訪說，這是她第一次開場投球，發現「好球真難投，球員真的很厲害」，來到奧克蘭運動家球場感覺心情非常放鬆。

大聯盟運動家隊台灣日活動第2屆舊金山灣區台灣日由「北美台灣一級棒聯盟」主辦，27日在奧克蘭運動家（Oakland Athletics）主場舉行，吸引超過2000人參加。（主辦單位提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年5月28日 中央社
大聯盟運動家隊台灣日活動第2屆舊金山灣區台灣日由「北美台灣一級棒聯盟」主辦，27日在奧克蘭運動家（Oakland Athletics）主場舉行，吸引超過2000人參加。（主辦單位提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年5月28日 中央社

樂天女孩團長壯壯說，美國職棒運動沒有啦啦隊，可以將台灣的應援文化帶進世界棒球經典賽（WBC）和大聯盟球場感到與有榮焉，很意外加州的球迷不只聽過樂天女孩，還能夠叫得出每一位隊員的名字。

啦啦隊員除開場熱舞，還到觀眾席與球迷互動合照，有外國民眾拿著樂天女孩紀念專輯到現場，見到本尊興奮不已，鮑爾（Laura Power）和拉達德（Shadaj Laddad）接受中央社訪問，表示半年前收到台灣友人贈送的紀念品，今天受邀到現場參加台灣日，得知樂天女孩要來驚訝不已。

拉達德說，沒想到她們會在真實生活中出現，很開心和她們自拍留念。

這次台灣日由灣區社團「北美台灣一級棒聯盟」主辦，定調為「舊金山灣區台灣日」。雖然是第2年，奧克蘭運動家球隊副總裁凡內里（Steve Fanelli）告訴中央社，今年活動在主辦單位努力及長榮航空贊助下規模更大、加入啦啦隊表演，場面更像是正式的台灣主題日，「替球場製造超高人氣」。

第二屆「舊金山灣區台灣日」27日在美國大聯盟奧克蘭運動家球場（簡稱A's）展開，吸引2000名台灣民眾到場熱情支持。（記者江碩涵／攝影） 江碩涵
第二屆「舊金山灣區台灣日」27日在美國大聯盟奧克蘭運動家球場（簡稱A's）展開，吸引2000名台灣民眾到場熱情支持。（記者江碩涵／攝影） 江碩涵

今天由奧克蘭運動家迎戰休士頓太空人，比賽開打前3小時，場外就開始出現大批台灣民眾，排隊領取印有「Taiwan 1」的球衣及台式早餐，來灣區4年的王意舜和女友一同出席，表示台式飯糰讓他想起阿嬤的味道。

情侶檔之外，還有球迷從其他城市飛到舊金山與朋友組團力挺台灣日，更多旅居灣區的年輕夫妻帶小孩參與。

去年，運動家主場舉辦的台灣日約有250人到場，今年早鳥票售出1500張，最後人數暴增超過2000人，比去年多了7、8倍。

駐舊金山辦事處長賴銘琪、以及台灣日創辦人之一、舊金山灣區台灣商會會長張家豪表示，希望台灣日不僅能凝聚灣區台灣人向心力，也能為台灣達成國民外交，由於運動家極有可能搬離奧克蘭，賴銘琪說，舊金山還有巨人隊，儘管難度較高，會和僑團繼續努力，將台灣日文化在灣區延續下去。

樂天女孩於奧克蘭運動家主場與球迷互動樂天女孩在美國職棒大聯盟運動家台灣日到觀眾席與球迷互動，受到熱情歡迎。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年5月28日 中央社
樂天女孩於奧克蘭運動家主場與球迷互動樂天女孩在美國職棒大聯盟運動家台灣日到觀眾席與球迷互動，受到熱情歡迎。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年5月28日 中央社

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