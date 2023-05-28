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MLB／再見安幫洋基贏球像個孩子 基納法利法夢想成真

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在10局下的再見安打，幫助洋基隊以3：2在主場擊敗教士隊，終止近期3連敗。 路透社
基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在10局下的再見安打，幫助洋基隊以3：2在主場擊敗教士隊，終止近期3連敗。 路透社

基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在10局下的再見安打，幫助洋基隊以3：2在主場擊敗教士隊，終止近期3連敗，基納法利法直呼自己心情就像是個小男孩「夢想成真了」。

「我很開心能夠做出貢獻而且得到回報。」基納法利法說：「我之前打得強勁都剛好找到對手，所以很開心終於穿出去，這很重要，這是夢想成真，而且很好玩。」

洋基與教士隊前9局打完以2：2平手，10局下教士隊先選擇故意四壞保送今天手感不錯的勒梅休（DJ LeMahieu），一出局後基納法利法敲三壘方向車布邊滾地球，三壘手歐德（Rougned Odor）沒能撲下，形成再見安打。

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）傷癒歸隊第二場登板，就繳出6.2局失2分（1責失）的優質先發，另有5次三振、3次保送，賽後防禦率1.59。

洋基先發塞維里諾（Luis Severino）今迎來傷癒復出第二場先發，主投6.2局失掉2分僅1分自責分，另有5次三振、3次保送，賽後防禦率1.59。

塞維里諾表示：「我今天攻擊策略不錯，第一球有搶到好球很重要，幾乎每個打席都取得球數領先，身體感覺也很健康。」

洋基 教士

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