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MLB／背靠背兩轟都從他手套彈出去 藍鳥外野手只能接受

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
5局下雙城隊的「背靠背」連兩打席開轟，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）差點沒收，但球卻都從他的手套中彈出去，形成全壘打。 美聯社
5局下雙城隊的「背靠背」連兩打席開轟，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）差點沒收，但球卻都從他的手套中彈出去，形成全壘打。 美聯社

藍鳥隊今天以7：9輸給雙城隊，其中出現罕見場景，5局下雙城隊的「背靠背」連兩打席開轟，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）差點沒收，但球卻都從他的手套中彈出去，形成全壘打。

雙城隊以4：4進入5局下，卡斯楚（Willi Castro）在一壘有人時把球敲到中外野深處，瓦修奮力衝到警戒區跳起，但球剛好打中他的手套彈出全壘打牆，變成2分砲。

瓦修沒有太多時間調整心情，雙城隊下一棒瓦納（Matt Wallner）在0好1壞下揮棒，又把球送到中左外野牛棚方向，瓦修這次在牆前跳起，結果球又打到手套後漏到全壘打牆後方，變成陽春砲。

「球已經進手套了。」瓦修賽後表示：「但它最後彈出牆，兩次都是這樣，這是我們生活會遇到的事情，只能夠去接受。」

5局下雙城隊的「背靠背」連兩打席開轟，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）差點沒收，但球卻都從他的手套中彈出去，形成全壘打。 路透社
5局下雙城隊的「背靠背」連兩打席開轟，藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）差點沒收，但球卻都從他的手套中彈出去，形成全壘打。 路透社

雙城隊靠著2轟取得7：4領先，最終也贏下比賽，雙城隊總教練波德利（Rocco Baldelli）稱讚瓦修的表現，「他是很棒的球員，想要試著完成Play，不管是誰，只要在外野守過一段時間就會遇到這種事，不過我是很開心他沒接到啦。」

瓦修也是非戰之罪，今天他原本是先發左外野，只不過中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）第2局就因為右下背部不適，提早退場，只好由瓦修移防。

雙城 藍鳥

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