MLB／馬林魚教頭讚大谷翔平GOAT 自己兒子都是粉絲

天使隊今起與馬林魚隊展開3連戰，明天大谷翔平將拔出雙刀、先發登板，他的世界級魅力甚至征服對方教頭的兒子，馬林魚隊總教練舒馬克（Skip Schumaker）也評價大谷是史上最強（GOAT）。

舒馬克的兒子布洛迪（Brody Schumaker）今天在場中當一日訓練員，賽前幫忙丟球給父親及板凳教練烏魯艾塔（Luis Urueta）進行守備練習，而舒馬克的家人這兩天也將在天使球場為他加油，但恐怕視線還是會飄向大谷。

「他戴的是馬林魚隊球帽。」舒馬克談到自己的兒子時笑說：「但他很期待看到大谷翔平跟楚奧特（Mike Trout）打球。」

舒馬克認為兩人是大聯盟頂尖球員，自己的工作是壓制他們，但確實很困難，「很想要讓他們這個系列賽都沒有安打，但應該不可能。」

舒馬克更加入遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）的行列，盛讚大谷翔平是史上最強球星，「大谷不僅是今年最頂尖的球員，更是歷年最頂尖球員之一，只要他出賽，應該每一年都會拿到MVP。」