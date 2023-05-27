快訊

一個月禁用手機和科技 美大學課程能讓你從生活頓悟？

五億高中生案 賴母又被起底偷香蕉辯稱要養兒、養公公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬林魚教頭讚大谷翔平GOAT 自己兒子都是粉絲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平魅力十足再次征服對手。 美聯社
大谷翔平魅力十足再次征服對手。 美聯社

天使隊今起與馬林魚隊展開3連戰，明天大谷翔平將拔出雙刀、先發登板，他的世界級魅力甚至征服對方教頭的兒子，馬林魚隊總教練舒馬克（Skip Schumaker）也評價大谷是史上最強（GOAT）。

舒馬克的兒子布洛迪（Brody Schumaker）今天在場中當一日訓練員，賽前幫忙丟球給父親及板凳教練烏魯艾塔（Luis Urueta）進行守備練習，而舒馬克的家人這兩天也將在天使球場為他加油，但恐怕視線還是會飄向大谷。

「他戴的是馬林魚隊球帽。」舒馬克談到自己的兒子時笑說：「但他很期待看到大谷翔平跟楚奧特（Mike Trout）打球。」

舒馬克認為兩人是大聯盟頂尖球員，自己的工作是壓制他們，但確實很困難，「很想要讓他們這個系列賽都沒有安打，但應該不可能。」

舒馬克更加入遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）的行列，盛讚大谷翔平是史上最強球星，「大谷不僅是今年最頂尖的球員，更是歷年最頂尖球員之一，只要他出賽，應該每一年都會拿到MVP。」

大谷翔平 馬林魚 天使

延伸閱讀

MLB／未雨綢繆？天使有意回歸投1休4 大谷翔平也有可能

MLB／大谷翔平開轟效率比去年好 日媒預測拿下全壘打王

MLB／「楚翔平」開轟天使4場都贏 大谷打壞球怪力嚇到教頭

MLB／樂天女孩與大谷翔平合照還握手 林襄大讚：好親切

相關新聞

MLB／張育成2A復健賽3支0 最快下周重返大聯盟

效力紅襪隊的台將張育成，今天迎接動刀後的首場復健賽，在紅襪2A擔任指定打擊出賽，3打數沒有安打、吞下2K，最快可在下周重...

MLB／馬林魚教頭讚大谷翔平GOAT 自己兒子都是粉絲

天使隊今起與馬林魚隊展開3連戰，明天大谷翔平將拔出雙刀、先發登板，他的世界級魅力甚至征服對方教頭的兒子，馬林魚隊總教練舒...

MLB／達比修有翻譯模仿他被趕出場畫面 洋基赫曼也笑了

洋基隊投手赫曼（Domingo German）近期因為被抓包使用外部物質，遭到禁賽10場，今天賽前還上演有趣一幕，教士隊...

MLB／單周二度遭驅逐 洋基教頭怒：我不該被判出場

作為被驅逐出場的常客，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天再度提前下班，賽後，他對外透露，自己不該受到懲罰。 今日對上金鶯的比賽，洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt），因多

MLB／遭教頭點專注力問題 貝茲否認：我的狀態一直在起伏

MLB現役野手中，道奇球星貝茲（Mookie Betts）肯定是其中佼佼者，但對總教練羅伯茲（Dave Roberts）來說，他仍有尚待改善之處。 貝茲今年依舊是隊中最能打的球員，還在原主力游擊

MLB／體驗小聯盟電子好球帶 洋基塞佛里諾不爽：目前還很糟

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）近期才傷癒歸隊，在重返大聯盟前，他先到小聯盟打復健賽，剛好體驗到電子好球帶。不過他卻對電子好球帶相當不滿，建議大聯盟在正式上路前要做好調整。 當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦