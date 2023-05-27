MLB／張育成2A復健賽3支0 最快下周重返大聯盟

效力紅襪隊的台將張育成，今天迎接動刀後的首場復健賽，在紅襪2A擔任指定打擊出賽，3打數沒有安打、吞下2K，最快可在下周重返大聯盟。

張育成左手鉤狀骨折在4月底動刀，原訂昨天要展開復健賽，因仍有痠痛而延後，今天紅襪兩位內野手同日展開復健賽，張育成於2A、阿洛尤（Christian Arroyo）於3A出賽。

按照球團規畫，張育成首戰先以指定打擊出賽，再視狀況加入守備檢視負荷程度，他今天擔任第2棒、DH，首打席是打向二壘的滾地球靠野手選擇上壘，接下來兩打席都是揮空三振，第7局由代打接替他的棒次。