MLB／張育成2A復健賽3支0 最快下周重返大聯盟

效力紅襪隊的台將張育成,今天迎接動刀後的首場復健賽,在紅襪2A擔任指定打擊出賽,3打數沒有安打、吞下2K,最快可在下周重返大聯盟。

張育成左手鉤狀骨折在4月底動刀,原訂昨天要展開復健賽,因仍有痠痛而延後,今天紅襪兩位內野手同日展開復健賽,張育成於2A、阿洛尤(Christian Arroyo)於3A出賽。

按照球團規畫,張育成首戰先以指定打擊出賽,再視狀況加入守備檢視負荷程度,他今天擔任第2棒、DH,首打席是打向二壘的滾地球靠野手選擇上壘,接下來兩打席都是揮空三振,第7局由代打接替他的棒次。

