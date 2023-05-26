MLB／單周二度遭驅逐 洋基教頭怒：我不該被判出場

作為被驅逐出場的常客，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天再度提前下班，賽後，他對外透露，自己不該受到懲罰。

今日對上金鶯的比賽，洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt），因多顆好球帶邊緣的球不受青睞，導致用球數暴增，這讓布恩相當不滿，在三局的換局空檔，上前向主審莫斯柯索（Edwin Moscoso）抗議，後者警告布恩未果後，隨即大手一揮將其趕出場。

Aaron Boone has been ejected again pic.twitter.com/hHAbJArIeT — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 25, 2023

即便這對布恩來說，已是家常便飯，他在受訪時仍說：「我不該被從那場比賽丟出去。」並表示，比起遭驅逐，他對於莫斯柯索的態度更感沮喪，「他完全不想理我，我根本還沒從休息室走出來，我覺得場上有些過分的事情正在發生，他卻不當一回事。」

在收到判決後，布恩生氣的對莫斯柯索大吼，還噴了幾滴口水在對方臉上，這有機率導致他被禁賽。對此，布恩僅簡單地說：「希望不要。」不過，雖然對主審十分不滿，他還是反對引入電子好球帶，「大多時候，裁判們做得很好。」

Aaron Boone hocked a loogie on the umps face 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/vnFDe9HSrq — Mike Daddino (@mike_daddino) May 26, 2023

布恩本季出場頻率相當高，今天不僅是他今年第四次，也是近四場比賽以來第二次。