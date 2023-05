MLB／單周二度遭驅逐 洋基教頭怒：我不該被判出場

作為被驅逐出場的常客,洋基總教練布恩(Aaron Boone)今天再度提前下班,賽後,他對外透露,自己不該受到懲罰。

今日對上金鶯的比賽,洋基先發投手施密特(Clarke Schmidt),因多顆好球帶邊緣的球不受青睞,導致用球數暴增,這讓布恩相當不滿,在三局的換局空檔,上前向主審莫斯柯索(Edwin Moscoso)抗議,後者警告布恩未果後,隨即大手一揮將其趕出場。

