MLB／光芒不只會轟還很會跑 本季第2次單場7盜寫28年紀錄

光芒今天在主場迎戰藍鳥隊，這次改打速度戰，單場7次盜壘全部成功，加上先發艾夫林（Zach Eflin）7局失1分好投，終場以6：3擊敗藍鳥，4連戰贏下3場。

艾夫林首局先失1分，打線1局下立刻發動反攻，阿羅薩雷納敲出帶有追平分的安打，接著盜上二壘再被隊友推進至三壘，拉米瑞茲（Harold Ramirez）隨後擊出滾地球得到第2分。2局下光芒萊利（Luke Raley）選到保送，立刻盜二壘，再靠J.洛爾（Josh Lowe）安打添第3分。

3局下光芒繼續發動速度戰，沃爾斯（Taylor Walls）先盜二壘，接著又和萊利發動雙盜壘，捕手傳球失誤不僅失掉第4分，萊利還趁傳上三壘，再靠軟弱滾地球得到第5分。藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）3局投完後就退場，他今天被敲3安、投5次保送，光芒在他投球下5次盜壘全部成功。

Just causing a little chaos 🤷‍♂️ pic.twitter.com/sefuHMAdtL — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) 2023年5月25日

7局下光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）獲得保送，隨後又連盜兩壘，阿羅薩雷納擊出適時安打送回第6分，9局上藍鳥攻下2分也無力回天，以3分之差落敗。

光芒隊史紀錄為單場8次盜壘成功，這是他們5月18日對大都會後再度上演單場7盜，上次有球隊單季2度單場7盜，要追溯至1995年太空人。