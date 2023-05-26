MLB／吉田正尚豪打證明眼光 波拉斯要幫他找日本米

當吉田正尚與紅襪隊簽下5年9000萬美元（約台幣27.6億元）合約時，外界看法多半是「太貴了」，然而開季至今他打出超越身價的成績，證明經紀人波拉斯（Scott Boras）的眼光，波拉斯說自己需要做的是「確認芬威球場有日本米」。

從日本職棒歐力士隊挑戰大聯盟，吉田正尚雖然開季前14場打得掙扎，打擊率僅1成89，但在修正打擊細節後立刻爆發，後面28場比賽打擊率高達3成51，平均下來收在2成99，累積10支二壘打、1支三壘打、6轟、29分打點。

雖然當時媒體報導不少球隊認為紅襪開價太高，甚至評估吉田正尚的能力只值合約的一半，不過波拉斯如今透露，至少還有3支球隊願意提供與紅襪相同價碼，「但我們認為芬威才是最適合他的地方，結果也真的很棒。」

為何對吉田正尚適應大聯盟如此有信心？波拉斯指出兩點「水平揮棒及本壘板紀律」，他認為這兩個能力是站穩大聯盟的關鍵，現在大家也都看見吉田的能力，「紅襪總管布倫（Chaim Bloom）跟他的團隊也功不可沒，因為他們對吉田的評估跟我們是一樣的。」

而波拉斯現在要幫吉田做的一件事就是日本米，「我需要讓他在球場能獲得真正的日本米，我知道日本米跟美國米的不同，我有打給沃納（Tom Werner，紅襪隊主席）跟亨利（John Henry，紅襪隊老闆），問他們能不能弄一點日本米到球場。」