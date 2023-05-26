快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／吉田正尚豪打證明眼光 波拉斯要幫他找日本米

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吉田正尚開季至今打出超越身價的成績，證明經紀人波拉斯（Scott Boras）的眼光。 路透社
吉田正尚開季至今打出超越身價的成績，證明經紀人波拉斯（Scott Boras）的眼光。 路透社

吉田正尚紅襪隊簽下5年9000萬美元（約台幣27.6億元）合約時，外界看法多半是「太貴了」，然而開季至今他打出超越身價的成績，證明經紀人波拉斯（Scott Boras）的眼光，波拉斯說自己需要做的是「確認芬威球場有日本米」。

從日本職棒歐力士隊挑戰大聯盟，吉田正尚雖然開季前14場打得掙扎，打擊率僅1成89，但在修正打擊細節後立刻爆發，後面28場比賽打擊率高達3成51，平均下來收在2成99，累積10支二壘打、1支三壘打、6轟、29分打點。

雖然當時媒體報導不少球隊認為紅襪開價太高，甚至評估吉田正尚的能力只值合約的一半，不過波拉斯如今透露，至少還有3支球隊願意提供與紅襪相同價碼，「但我們認為芬威才是最適合他的地方，結果也真的很棒。」

為何對吉田正尚適應大聯盟如此有信心？波拉斯指出兩點「水平揮棒及本壘板紀律」，他認為這兩個能力是站穩大聯盟的關鍵，現在大家也都看見吉田的能力，「紅襪總管布倫（Chaim Bloom）跟他的團隊也功不可沒，因為他們對吉田的評估跟我們是一樣的。」

而波拉斯現在要幫吉田做的一件事就是日本米，「我需要讓他在球場能獲得真正的日本米，我知道日本米跟美國米的不同，我有打給沃納（Tom Werner，紅襪隊主席）跟亨利（John Henry，紅襪隊老闆），問他們能不能弄一點日本米到球場。」

紅襪 吉田正尚 大聯盟

延伸閱讀

MLB／達比修為紅襪「日本團」送便當 吉田正尚當面道謝

MLB／吉田正尚連16場敲安中斷 31打席來首度吞K

中職／曾被吉田正尚敲全壘打 呂彥青：揮棒豪邁但難三振

MLB／吉田正尚奪單周最佳球員 整周0揮空、打擊率4成8

相關新聞

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

因為痠痛而延後復健賽的張育成今天向球迷問好，他也宣布自己剛抵達紅襪2A波特蘭海狗隊（Portland Sea Dogs）...

MLB／噴得主審滿臉口水 洋基布恩帶兵760場已30次被趕出場

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）最近火氣很大，今天在第3局因爭論好球帶遭驅逐出場，已是他本季第4次、近10場第...

MLB／大都會開福袋失敗 桑契斯只待6天又被DFA

前洋基明星捕手「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）近期和大都會簽小聯盟約，日前順利重返大聯盟，但他僅待6天、出賽3場，就又遭大都會指定讓渡（DFA）。 大都會捕手尼多（Tomas Nido

MLB／大谷翔平開轟效率比去年好 日媒預測拿下全壘打王

大谷翔平昨天敲出本季第12轟，目前在美聯全壘打榜單上並列第5，日媒《Full-count》報導指出，按照目前進度，大谷翔平有望第2度達成單季40轟壯舉，甚至成為首位拿下全壘打王的日本球員。 天使

MLB／吉田正尚豪打證明眼光 波拉斯要幫他找日本米

當吉田正尚與紅襪隊簽下5年9000萬美元（約台幣27.6億元）合約時，外界看法多半是「太貴了」，然而開季至今他打出超越身...

MLB／紅襪主帥柯拉偷偷招募大谷？原來是幫劉致榮要簽名球

近期日籍球星大谷翔平隨天使隊在主場迎戰來訪的紅襪隊，賽前紅襪總教練柯拉(Alex Cora)被媒體捕捉到在外野與大谷攀談，引來外界質疑是否「違規招募」？在受訪時柯拉趕緊澄清，自己其實是替目前在2A的台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦