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MLB／林多看好阿隆索單季60轟 千賀被「自己人」痛擊吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
千賀赴美後首次碰到鈴木誠也，被同鄉敲二壘打重擊。 美聯社
千賀赴美後首次碰到鈴木誠也，被同鄉敲二壘打重擊。 美聯社

大都會隊作客芝加哥，今天對小熊隊又以2：4輸球，3連戰前兩戰都吞敗，一壘手阿隆索（Pete Alonso）3打數1安打、未開轟，本季全壘打數停在18支，仍居大聯盟榜首，隊友林多（Francisco Lindor）相信他有能力締造單季60轟紀錄。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年62轟改寫美聯單季紀錄，今年火力仍受矚目，目前14轟和遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）並列美聯第1，在大聯盟落後阿隆索4轟、道奇隊孟西（Max Muncy）1轟。

大都會重砲阿隆索今日沒開轟，但仍是聯盟全壘打王，按照這種速度，打完162場球季賽推算能敲60轟。 法新社
大都會重砲阿隆索今日沒開轟，但仍是聯盟全壘打王，按照這種速度，打完162場球季賽推算能敲60轟。 法新社

大都會今天對小熊賽前，阿隆索平均2.72場出現1轟，如果按照這種速度，打完162場球季賽推算60轟，林多說：「不管今年或是往後生涯，我真的相信他能辦到。」

阿隆索2019年從大都會起步，菜鳥球季就奪下國聯全壘打王、新人王，當年53轟也是個人單季最多轟紀錄，今年有機會更上一層樓。

被在場媒體告知林多的看法，他說：「我的感覺非常好，希望能為球隊好好打拚，如果打得好、保持穩定，就可能單季60轟，如果真的發生就太棒了。」

大都會日籍投手千賀滉大今天先發5局，被揮出6支安打、失3分，雖投出6次三振，但5次保送也是生涯單場新高，戰績掉到4勝3敗。

千賀赴美後首次碰到鈴木誠也，對決3個打席被揮出一支二壘打、一次保送，3局下這支1分打點安打也追成2：2平手，小熊這半局攻下3分逆轉戰局。

大都會本季戰掉到25勝25敗，千賀說：「就像在日本一樣，如果把球投到他能攻擊的位置，他就會造成傷害，這就是今天發生的事。」

大都會 小熊隊 林多

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