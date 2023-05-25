MLB／雙城杜蘭速球3位數起跳 104.6英里創本季最快紀錄
美聯中區龍頭雙城隊，今天在主場以7：1擊敗巨人隊，終止對戰2連敗，大聯盟「二年級生」、雙城25歲終結者杜蘭（Jhoan Duran）連飆火球，最快達104.6英里（168.3公里），寫下大聯盟本季最快球速。
雙城、巨人本季唯一3連戰，雙城前兩戰都輸球，今天7支安打雖比對手少3支，但前4局集中攻勢打下6分奠定勝基；雙城先發投手萊恩（Joe Ryan）投5局，被揮出6支安打、失1分奪勝，本季7勝只落後光芒隊麥克納漢（Shane McClanahan）1勝，在大聯盟投手排名第2。
萊恩退場後，雙城4名後援投手守住江山，杜蘭在9局上1出局時登板，面對3名打者被揮出1支二壘打、飆出兩次三振，對史密特（Casey Schmitt）再見三振的球速也達140英里。
杜蘭登板時未有救援成功條件，驚人球速仍是焦點，合計13球有12顆好球，除了兩顆90英里的曲球、第2顆被打出二壘打，其他都是超過100英里的速球，其中3球達到104英里。
Jhoan Duran's Obscene Stuff. 😳— Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年5月24日
-100.3mph Splinker with THAT movement.
-Fastball touching 104.6mph.
-90.2mph Curveball. pic.twitter.com/icOa1OoJ8o
今天賽前，本季最快球速是紅雀隊希克斯（Jordan Hicks）、皇家隊查普曼（Aroldis Chapman）共同保有的103.8英里（167公里）。
杜蘭不但飆破兩人紀錄，也創個人生涯最快球速，改寫去年9月28日對白襪隊之戰103.8英里的數字；他是史上第8位球速達到104英里以上的投手，至於單場比賽能夠投出多顆104英里以上球速，也只有杜蘭、希克斯、查普曼達成。
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