MLB／開季4轟比經典賽5轟還少 透納自責：我爛很久了

作為費城人的家，市民銀行球場竟響起了對自家球星透納（Trea Turner）的噓聲，原因無他，正是因為連本人都蒙羞、自嘲「爛透了」的打擊表現。

Trea Turner hearing some boos.

0-3 tonight. 2-15 since his night off pic.twitter.com/9qyzT05x8P — John Clark (@JClarkNBCS) May 24, 2023

身為休賽季以11年3億美元大約加盟、球隊期待的頂級球星，又在經典賽入選最佳陣容並狂敲5轟的打者，透納開季至今明顯有失水準，在47場比賽中僅繳出打擊率.251、上壘率.297、長打率.382的成績，目前僅4發全壘打甚至比經典賽還少。

面對如此落差，讓透納在近日輸給響尾蛇的賽後，不禁對媒體承認：「我對自己很誠實，我爛很久了。」但如何從自己口中「生涯最大低潮」掙脫，他抱持樂觀態度，「每個打席、每場比賽都是另一個讓自己更好、找回原本的我的機會；如果你不斷拘泥在『上一次』，那只會如滾雪球效應般越來越差，使自己無法逆轉困境。」

Trea Turner during the WBC: 5 HR, 11 RBI in 6 games



Trea Turner with the Phillies: 4 HR, 11 RBI in 46 games pic.twitter.com/W2gcSRwiYA — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 23, 2023

透納再次強調，他是個直接但正面的人，「我一直相信，自己可以做得更好，並成為更優秀的球員，這就是我保持的態度。但同時，當我做錯的時候，我也會對此感到警戒。」

除了透納的個人成績，費城人團隊戰績也不如預期，目前以22勝26負，位居國聯東區第四名，與去年闖入世界大賽的表現相差甚遠，不過球季還很長，無論是透納或費城人都還有機會翻轉局勢。