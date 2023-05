MLB／開季4轟比經典賽5轟還少 透納自責：我爛很久了

作為費城人的家,市民銀行球場竟響起了對自家球星透納(Trea Turner)的噓聲,原因無他,正是因為連本人都蒙羞、自嘲「爛透了」的打擊表現。

Trea Turner hearing some boos. 0-3 tonight. 2-15 since his night off pic.twitter.com/9qyzT05x8P

身為休賽季以11年3億美元大約加盟、球隊期待的頂級球星,又在經典賽入選最佳陣容並狂敲5轟的打者,透納開季至今明顯有失水準,在47場比賽中僅繳出打擊率.251、上壘率.297、長打率.382的成績,目前僅4發全壘打甚至比經典賽還少。

面對如此落差,讓透納在近日輸給響尾蛇的賽後,不禁對媒體承認:「我對自己很誠實,我爛很久了。」但如何從自己口中「生涯最大低潮」掙脫,他抱持樂觀態度,「每個打席、每場比賽都是另一個讓自己更好、找回原本的我的機會;如果你不斷拘泥在『上一次』,那只會如滾雪球效應般越來越差,使自己無法逆轉困境。」

Trea Turner during the WBC: 5 HR, 11 RBI in 6 games



Trea Turner with the Phillies: 4 HR, 11 RBI in 46 games pic.twitter.com/W2gcSRwiYA