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MLB／被藤浪晉太郎速球砸中 J-Rod質問捕手：他故意的？
運動家日籍投手藤浪晉太郎今後援再度失分，還對水手球星「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）投出觸身球，讓J-Rod相當不滿。
藤浪晉太郎7局下登板，投出三上三下。8局下續投表現卻再度失控，1出局後先投出保送，接著一顆95英里（約152.8公里）速球砸中J-Rod，形成觸身球保送。J-Rod不滿詢問運動家捕手格利爾斯（Shea Langeliers），「藤浪是不是故意的？」兩人對話後，最終沒產生肢體衝突。
有球迷見到這個畫面，不禁調侃羅德里奎茲，「兄弟，你打擊率只有2成10，沒人想觸身你」。大部分球迷相信藤浪絕非故意，「我覺得水手低估藤浪有多差」、「相信我這個運動家球迷，藤浪只是投到很差的位置」，還有人貼出藤浪的數據調侃一番。
Julio Rodriguez gets drilled with a first-pitch fastball and has a chat with A's catcher Shea Langaliers pic.twitter.com/CDhzLLquaB— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年5月23日
藤浪接著連續被敲2安，失掉2分，再被打滾地球再失1分，最後三振赫南德茲（Teoscar Hernandez）才結束投球任務。
總計藤浪今天後援2局失3分，被敲2支安打，投出4次三振和2次保送，防禦率升至12.69，運動家則以2：11不敵水手，苦吞5連敗。
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