聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／日本口香糖附紙怎知道 大谷翔平目睹教頭誤食笑死
連總教練出糗，大谷翔平都敢無情嘲笑。
Youtube頻道komogomoTV捕捉大谷在場邊的有趣互動，這段在5月21日之戰賽事進行中所拍攝的畫面中可以看到，當時尼文拿著一包口香糖來到大谷身邊，打開包裝、拿出一小片東西放進嘴裡，卻發現咬不動，大谷看了看他拿的東西後，笑到狂拍台面、笑倒桌上。
隨後他的翻譯水原一平走向他們，大谷還好心分享剛剛發生的趣事，讓水原也笑一下，大谷的調皮還不僅止於此，隨後拿起紙張模仿總仔咀嚼的動作。
尼文所吃的商品為日本LOTTE的GEAR口香糖，而日本的口香糖包裝中時常附有一小本便條紙，這是讓消費者用於包起吃過的口香糖再丟棄，但在其他各國並無這項設計，尼文不知道相當正常。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言