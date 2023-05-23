MLB／日本口香糖附紙怎知道 大谷翔平目睹教頭誤食笑死

連總教練出糗，大谷翔平都敢無情嘲笑。

Youtube頻道komogomoTV捕捉大谷在場邊的有趣互動，這段在5月21日之戰賽事進行中所拍攝的畫面中可以看到，當時尼文拿著一包口香糖來到大谷身邊，打開包裝、拿出一小片東西放進嘴裡，卻發現咬不動，大谷看了看他拿的東西後，笑到狂拍台面、笑倒桌上。

隨後他的翻譯水原一平走向他們，大谷還好心分享剛剛發生的趣事，讓水原也笑一下，大谷的調皮還不僅止於此，隨後拿起紙張模仿總仔咀嚼的動作。

尼文所吃的商品為日本LOTTE的GEAR口香糖，而日本的口香糖包裝中時常附有一小本便條紙，這是讓消費者用於包起吃過的口香糖再丟棄，但在其他各國並無這項設計，尼文不知道相當正常。