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MLB／狄亞茲慶祝受傷歷歷在目 林多不敢大動作慶祝勝利
大都會近期拿下5連勝，其中有2勝是最後向對手說再見，當所有人簇擁在致勝功臣旁歡呼及跳動時，當家游擊手林多（Francisco Lindor）顯得相當冷靜，因為他仍無法忘記隊友狄亞茲（Edwin Diaz）經典賽發生的悲劇。
大都會18日對上強敵光芒，靠著主砲阿隆索（Pete Alonso）10局下轟出再見三分砲，他回本壘後，隊友們上前興奮擁抱，林多只在人群外冷靜地看著隊友。20日對上守護者，林多9局下敲出再見安打，但他只是舉起雙臂，接著小跳躍慶祝。
狄亞茲同時是林多大都會和經典賽波多黎各隊的戰友，當他們擊敗多明尼加後，隊友上前慶祝卻意外弄傷他。林多透露，「這2次我們向對手說再見時，經典賽的畫面就悄悄溜進我的腦海。」
狄亞茲傷勢為右膝髕骨韌帶撕裂，可能整季報銷，林多表示：「我看過很多次影片，當下我哭了、真的很沮喪，我記取這次教訓。」
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