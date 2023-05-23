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MLB／柯瑞亞灑脫面對巨人 反思「或許我不想再打13年」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
柯瑞亞季前經歷兩度合約告吹風波，今天賽前先被包圍問起對巨人的觀感。 法新社
柯瑞亞季前經歷兩度合約告吹風波，今天賽前先被包圍問起對巨人的觀感。 法新社

雙城隊今天起展開與巨人隊的3連戰，柯瑞亞（Carlos Correa）季前經歷兩度合約告吹風波，今天賽前先被包圍問起對巨人的觀感，而他說自己是個性灑脫的人、早已不再糾結，13年合約飛了後，現在的他反思一件事，「我真的還想再打13年嗎？」

柯瑞亞絕對是去年季後的最大話題人物，先是以13年3.5億美元前進巨人，卻因體檢報告中的右腳傷勢破局；二部曲由大都會出手，向柯瑞亞提出12年3.15億美元合約，再因同一傷勢卻步，最終柯瑞亞以6年2億美元、附帶第7到10年條件式選擇權，回到雙城懷抱。

巨人今天造訪明尼蘇達，面對媒體聯訪，柯瑞亞被問到是否訝異腳踝傷勢導致合約破局，他回應「非常驚訝」；但他說對巨人團隊沒有怨言，即便他們決定撤回合約，仍在與他們的交談上感覺到，「他們是一群很棒的人，而且在決策上有共識，一起把事情完成。」

柯瑞亞坦言，這個冬天很不一樣，所經歷的種種都在預期之外，「但同時，事情的發生都有它的道理，而我現在很開心身在這裡，很享受著看我兒子所做的每件事，這也讓我開始思考，或許我不想再打13年的球，或許哪天我會想要作一位全職父親，陪伴在我兒子身邊。」

柯瑞亞表示，自己與太太聊過，都覺得現在這樣就是最好的安排，「我可以在6年後決定，我是否還想繼續打球，不管何時我想拋下棒球，我都可以這麼做，我必須受合約約束那麼長的時間。」

柯瑞亞 巨人 雙城

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