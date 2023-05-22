MLB／韋蘭德8局好投力壓守護者畢柏 合寫本季首見記錄
大都會塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）上一戰遭主場球迷噓聲伺候，今天在主場面對守護者，主投8局僅失1分，幫助球隊以2：1險勝，收下個人本季第2勝。
韋蘭德首局被拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟陽春砲，接下來7局封鎖守護者打線。守護者先發投手畢柏（Shane Bieber）投到6局下才遭林多（Francisco Lindor）陽春砲狙擊，8局下先挨2安，再被麥尼爾（Jeff McNeil）擊出高飛犧牲打，終場守護者就以1：2吞敗。
據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是本季首次雙方先發都投滿8局。
另外，大都會今天和守護者進行雙重賽，首戰薛則（Max Scherzer）主投6局無失分，大都會終場以5：4拿下勝利；第二戰由韋蘭德先發。藍斯指出，這是史上首次有球隊雙重賽2戰都派出3屆塞揚得主先發。
大都會近期取得5連勝，對此韋蘭德表示：「球隊情緒沒發生太大改變，因為這一直是一支態度積極的球隊。」
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