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MLB／看到大谷開場就保送 天使教頭尼文開玩笑說穩了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷翔平今天投球氣勢十足。法新社
天使隊大谷翔平今天投球氣勢十足。法新社

大谷翔平一開賽就保送首位打者，天使隊教頭尼文（Phil Nevin）開玩笑說今天穩了，他的預感成真，大谷最終投6局僅失1分、送出9次三振，無關勝敗收場，天使終場則以4：2擊敗雙城隊。

一掃近4戰挨8轟的狀況，大谷今天讓雙城打者連球都摸不太到，此役共讓對手揮空22次，只從他手中敲出2安打，可惜的是保送偏多，第3局兩出局後保送賈羅（Joey Gallo），柯瑞亞（Carlos Correa）補上二壘打，讓雙城攻下分數。

有趣的是，大谷此役首局面對首棒賈羅就是保送，比起擔心，尼文想到另一件事。

「他今年的前4場比賽，也都保送首位打者，但接下來是令人難以置信的表現。」尼文的記憶沒錯，大谷本季前4戰都以保送開場，而他在那4戰的防禦率只有0.86，「今天一保送首位打者，我就開玩笑說他今天會投得很好喔！這不是說我喜歡他保送首位打者啦！但今天確實又是一場好投。」

被問到保送偏多是投球機制問題或受到投球計時影響？大谷表示，原因很多，但絕大部分因素應該還是投球動作不夠穩定，「球速快的投手，有時在控球上會有些偏差，但能兼具兩者的投手才是好投手，我在這部分也還在努力中，希望可以在所有球種上都能再進步。」

「投手大谷」本季有一項數據在大聯盟領跑，就是已累積8記觸身球，遠超過去年全季的2顆，單季最多則是2021年的10顆。

雙城 天使 柯瑞亞 大谷翔平

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