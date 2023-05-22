聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／家有大谷鐵粉 柯瑞亞敲二壘打感覺要被妹妹討厭了
天使今天以4：2擊敗雙城隊，大谷翔平先發6局失1分、無關勝敗，所失分數栽在柯瑞亞（Carlos Correa）的二壘打，而柯瑞亞的妹妹就是大谷的死忠粉絲，柯瑞亞也已有心理準備，妹妹可能會跟他說：「我討厭哥哥」。
大谷此役先發6局、共用99球，被敲2安打、失1分，失分出現在第3局，兩出局後對賈羅（Joey Gallo）先是投出連續3顆明顯偏差的壞球，滿球數後第7球又是太過外角的卡特，最終將他請上一壘，柯瑞亞補上二壘打，讓雙城率先攻下分數。
柯瑞亞的妹妹雷比桑（Leibysand Correa）是大谷的球迷，去年在她14歲生日時，安排大谷與她驚喜碰面，與妹妹合影、為她簽名，展現哥哥的人脈，這回面對大谷敲出二壘打，也令人好奇妹妹做何反應。
柯瑞亞表示，這趟來到洛杉磯出賽，妹妹因為有學校的活動未能同行，他打算晚點打電話給她，「告訴她，我從大谷手中打二壘打，她可能會討厭哥哥吧！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言