MLB／家有大谷鐵粉 柯瑞亞敲二壘打感覺要被妹妹討厭了

天使今天以4：2擊敗雙城隊，大谷翔平先發6局失1分、無關勝敗，所失分數栽在柯瑞亞（Carlos Correa）的二壘打，而柯瑞亞的妹妹就是大谷的死忠粉絲，柯瑞亞也已有心理準備，妹妹可能會跟他說：「我討厭哥哥」。

大谷此役先發6局、共用99球，被敲2安打、失1分，失分出現在第3局，兩出局後對賈羅（Joey Gallo）先是投出連續3顆明顯偏差的壞球，滿球數後第7球又是太過外角的卡特，最終將他請上一壘，柯瑞亞補上二壘打，讓雙城率先攻下分數。

柯瑞亞的妹妹雷比桑（Leibysand Correa）是大谷的球迷，去年在她14歲生日時，安排大谷與她驚喜碰面，與妹妹合影、為她簽名，展現哥哥的人脈，這回面對大谷敲出二壘打，也令人好奇妹妹做何反應。

柯瑞亞表示，這趟來到洛杉磯出賽，妹妹因為有學校的活動未能同行，他打算晚點打電話給她，「告訴她，我從大谷手中打二壘打，她可能會討厭哥哥吧！」