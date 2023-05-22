MLB／雙城對手看大谷 「電玩中所有數值都99的角色」

天使今天以4：2擊敗雙城隊，大谷翔平先發6局失1分、無關勝敗，同場先發的雙城投手洛培茲（Pablo Lopez）則是6局失2分、承擔敗投，他在賽前談到這位二刀流對手，形容他就像是電玩遊戲中所有數值都調到99的角色。

洛培茲此役表現不俗，前6局投完用球數94球、被敲5安打、失1分，兩軍還是1：1平手，勝敗分水嶺出現在第7局，洛培茲繼續站上投手丘，面對首位打者泰斯（Matt Thaiss）投出保送後退場，留下的跑者最終兌現成為分數。

能與大谷同場先發，洛培茲賽前就表達期待，「他就像是電玩角色，當你創造自己的角色時，把所有數值都調到99，他就是那樣的選手，99分的投手、99分的打者、99分的跑者，當他是投手時，他是塞揚候選，而身為打者，他已經是年度MVP級的選手。」