聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／雙城對手看大谷 「電玩中所有數值都99的角色」
天使今天以4：2擊敗雙城隊，大谷翔平先發6局失1分、無關勝敗，同場先發的雙城投手洛培茲（Pablo Lopez）則是6局失2分、承擔敗投，他在賽前談到這位二刀流對手，形容他就像是電玩遊戲中所有數值都調到99的角色。
洛培茲此役表現不俗，前6局投完用球數94球、被敲5安打、失1分，兩軍還是1：1平手，勝敗分水嶺出現在第7局，洛培茲繼續站上投手丘，面對首位打者泰斯（Matt Thaiss）投出保送後退場，留下的跑者最終兌現成為分數。
能與大谷同場先發，洛培茲賽前就表達期待，「他就像是電玩角色，當你創造自己的角色時，把所有數值都調到99，他就是那樣的選手，99分的投手、99分的打者、99分的跑者，當他是投手時，他是塞揚候選，而身為打者，他已經是年度MVP級的選手。」
洛培茲表示，「看大谷的比賽真的很有意思，而我很開心能在這裡現場直擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言