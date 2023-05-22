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MLB／1場比賽2教頭都被趕出場 洋基布恩還沒中午就收工

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone，右）向裁判抗議，才第一局就被驅逐出場。 路透社
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone，右）向裁判抗議，才第一局就被驅逐出場。 路透社

洋基隊今天以4：1擊敗紅人隊，完成3連戰橫掃，此戰罕見的是兩軍教頭都遭驅逐出場，洋基總教練布恩（Aaron Boone）更是第1局、還沒中午12點就收工，締造生涯最早驅逐出場紀錄。

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天從傷兵名單回歸，此役是他的本季初登板，先發4.2局被敲4安打、失1分，送出5K，讓布恩氣到出場的畫面，就出現在他第1局的投球中。

塞佛里諾開局對英迪亞（Jonathan India）連續4顆壞球保送，兩出局後史迪爾（Spencer Steer）掃向右外野的飛球，右外野手包爾斯（Jake Bauers）追到線邊，滑下去同時，這球碰到手套後未能接牢滾了出來，一壘審塞達（Nestor Ceja）先做出界外判決，包爾斯也因此未積極撿球。

令布恩和包爾斯意外的是，這球隨後改判為界內，裁判長歐諾拉（Brian O’Nora）宣布這是一支二壘打，且認定英迪亞可以跑回這1分。

布恩為此氣炸，上場與裁判爭論，最終遭到驅逐出場，他賽後表示，自己吵的不是這球是否落在界內，而是壘審判決界外當時，英迪亞才剛繞二壘，為何認為他可以跑回這一分，「我只是想討個解釋，但他們說不能吵重播輔助後的判決。」

此戰在當地時間周日上午11點35分開打，布恩在11點54分就被趕出場，讓球迷笑稱：「布恩在我起床前就被驅逐出場」；這是他執教生涯第29張驅逐出場罰單。紅人教頭貝爾（David Bell）則在第8局因抗議突襲投球也與裁判發生爭吵，同樣提早下班。

紅人隊教頭貝爾（David Bell，左）向主審抗議突襲投球，同樣遭驅逐出場。 美聯社
紅人隊教頭貝爾（David Bell，左）向主審抗議突襲投球，同樣遭驅逐出場。 美聯社

盤點近3季遭驅逐出場的教頭榜單，布恩的18次、貝爾的12次排名前二，此役是大聯盟本季首場雙方教頭都被驅逐出場的賽事，讓美國媒體笑稱不意外。

包爾 洋基 紅人

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