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MLB／忘了已「走秀」1次 藍鳥教頭失誤被迫提早換投

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥隊總教練史奈德（右）忘了6局已是第二次叫暫停，被迫更換投手馬諾亞（左）。法新社
藍鳥隊總教練史奈德（右）忘了6局已是第二次叫暫停，被迫更換投手馬諾亞（左）。法新社

藍鳥隊今天打到延長10局以5：6輸給金鶯隊，總教練史奈德（John Schneider）賽後第一句話就是：「是我搞砸了」，他在第6局、兩出局時走上丘，與投手馬諾亞（Alek Manoah）交談，問題在於他忘了這已是第二次暫停，藍鳥被迫更換投手。

馬諾亞先發5.2局被敲6安打、失2分，退場時用球數只有85球，事後證明純屬意外。

還原當下史奈德走上投手丘，與馬諾亞提點幾句後就要下丘，而主審伊索格納（Dan Iassogna）伸手拉住了他，提醒他同一局投手教練沃克（Pete Walker）已經上丘過一次，這是第二次暫停，藍鳥必須換投，馬諾亞當下肩膀一垮、低下頭來退場。

史奈德賽後扛下錯誤，「是我搞砸了，我們當時正在討論滿多事情，我忘記沃克已經上去過一次。」

被問到主審告知必須換投時的反應，馬諾亞說：「只是一面靜默」，他表示自己知道沃克已經上來過一次，當總教練上來詢問自己，是否還想續投，「我心想，嗯，可能是我搞錯了，或許剛剛沃克沒上來？我不太確定。」馬諾亞回應自己想要續投，「當總仔走下投手丘，主審就說了『這是你們的第二次暫停喔！』」

馬諾亞退場時還處於2：2平手，藍鳥5：2的領先在8局失守，金鶯歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲出追平三分砲，藍鳥進一步在延長賽輸掉比賽。

藍鳥 沃克 金鶯

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