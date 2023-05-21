MLB／癌童為比切特加油 小葛雷諾注意到了暖心送球棒

藍鳥隊今天雖以5：6惜敗金鶯隊，然而至少有一位球迷是開心回家，藍鳥當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）將球棒送給一位小球迷，他注意到這位波‧比切特（Bo Bichette）球迷是位抗癌勇士。

一名小球迷坐在本壘後方，穿著藍鳥隊波‧比切特的球衣，在比切特打擊時特地舉起自製看板，上面寫著「嘿，波，我擊敗癌症，就像你擊敗投手一樣」，這段小插曲被小葛雷諾注意到了。

.@27vladdyjr saw a young fan in the crowd with a sign that he beat cancer, so Vladdy gifted him a bat. #BiggerThanBaseball ❤️ pic.twitter.com/ncA3TDlxEI — MLB (@MLB) 2023年5月21日

即使對方不是自己的球迷，小葛雷諾仍然請工作人員拿著球棒送給這位小球迷，小球迷也露出開心笑容收下，旁邊的觀眾響起一片掌聲。

這段溫暖佳話被大聯盟官網報導，也下出美好註解：「這個舉動不僅讓這位勇敢男孩有了美好一天，更示範了棒球能夠如何發揮場外影響力。」不少球迷看到這段影片也紛紛按讚叫好，有人說「小葛雷諾今天這件事，我被你圈粉了，這真是太美好」。

小葛雷諾今年春訓曾出現右膝不適，但開季至今打了43場，打擊率在3成03的高檔，另有7轟、27分打點。