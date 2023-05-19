MLB／大都會暌違1個月贏下系列賽 阿隆索開轟寫隊史47年紀錄

大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）近日得到重感冒，不過打擊狀態仍非常火熱，連3戰開轟，大都會終場以3：2險勝光芒隊，收下2連勝，這是大都會自4月中面對道奇隊以來，首次贏下系列賽。

4局下，阿隆索轟出陽春砲，幫助大都會以2：1超前。這是阿隆索本季第16轟，僅花45場比賽就累積16轟，創隊史第2快紀錄，僅次1976年的金曼（Dave Kingman）。阿隆索生涯在主場共70轟，只差1轟就追平杜達（Lucas Duda）的主場最多轟紀錄。

Pete Alonso picks up where he left off last night. 💪 pic.twitter.com/YqxbYdNMsq — MLB (@MLB) 2023年5月18日

6局上，光芒強打洛爾（Josh Lowe）敲出全壘打追平分數，大都會6局下立刻展開反攻，單局3支安打得到超前分，終場就以3：2獲勝。

大都會本季戰績不如預期，這是他們近8個系列賽首次取得優勢，阿隆索賽後表示，「這很棒，我們是一群才華洋溢的球員。贏下高水準對手，對我們來說是好兆頭。」

阿隆索儘管重感冒仍連3戰開轟，事實上，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）曾詢問阿隆索是否需要輪休或擔任指定打擊，阿隆索回絕教練善意，「我從沒想過輪休，身體允許就會上場，我會持續鞭策自己，對每天出賽感到驕傲。」