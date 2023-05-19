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MLB／輸給大谷的腳程 金鶯教頭認證：這球怎樣都跑不贏

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊今天有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）先後開砲，但最終的致勝關鍵，卻是大谷的腳程。 美聯社
天使隊今天有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）先後開砲，但最終的致勝關鍵，卻是大谷的腳程。 美聯社

天使隊今天有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）先後開砲，但最終的致勝關鍵，卻是大谷的腳程，第8局5：5之際、滿壘的打席，跑出一支致勝內野安打，連金鶯隊教頭海德（Brandon Hyde）看了都重播都認證，「不管怎麼看，他都會安全上壘。」

天使今天以6：5擊敗金鶯，大谷1局上先敲陽春砲、本季第10轟，3局上輪到楚奧特炸裂兩分砲，這是兩人本季第3次、生涯第25次同場開砲，而當兩人都敲全壘打時，天使戰績是本季3勝0敗、總計17勝8敗。

此役雖有兩人先後開轟，但天使贏得一點都不順利，5局下金鶯攻下3分，包括桑塔德（Anthony Santander）的追平兩分砲，天使在6局上才剛再下一城，金鶯隨即在7局下靠拉契曼（Adley Rutschman）的兩分砲取得5：4領先。

天使在8局的打擊再次迎來大好機會，烏謝拉（Gio Urshela）先敲追平安打，楚奧特挨了觸身球後，滿壘、兩出局輪到大谷，打向右邊方向的滾地球，一壘手蒙卡斯托（Ryan Mountcastle）雖奮力攔下，但他與投手庫隆比（Danny Coulombe）都來不及搶在大谷之前抵達一壘。

這球並非投手補位太慢的「鍋」，蒙卡斯托指出，庫隆比出手後重心偏向另一側，很難比大谷更快，「大谷真的是瘋狂的快，必須向他脫帽致意。」海德也認證，「看完影片，大谷大概只花了3點多秒吧！我覺得他無論如何都會安全上壘。」

大谷此役5打數敲出2安打、2分打點，首局的陽春砲讓他在本季第43場出賽達到10轟，從2018年轉戰大聯盟開始，6季共有5季達到雙位數全壘打，最多轟為2021年的46轟；唯一以個位數作收為疫情縮水為60場的2020年，大谷敲出7轟。

大谷生涯累積5個雙位數全壘打賽季，排名亞洲選手第3、日本選手第2，前面為南韓秋信守的10季、日本松井秀喜的7季。

天使 金鶯

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