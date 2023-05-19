聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷第10轟！5季轟到雙位數排名日本第2、亞洲第3
天使隊「二刀流」大谷翔平再度開砲，今天面對金鶯隊之戰首局就敲陽春砲，本季第10轟出爐，旅美6季以來，這是他第5年單季達到雙位數全壘打，只有2020年的縮水賽季未達陣。
兩軍今天進行4連戰的最終戰，大谷擔任第3棒、指定打擊出賽，金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells）開賽連飆2K後碰上大谷，一記85.5哩的變速球被他逮到，飛行距離378呎，正好打在看台區圍牆上，這一轟幫助天使在1局上取得1：0領先。
大谷在本季第43場出賽達到10轟，從2018年轉戰大聯盟開始，6季共有5季達到雙位數全壘打，最多轟為2021年的46轟；唯一以個位數作收為疫情縮水為60場的2020年，大谷敲出7轟。
在大聯盟連續賽季雙位數全壘打的亞洲球員紀錄，為南韓秋信守的連4季（2012-15），大谷目前連3年與松井秀喜（2003-05、2009-11）並列，秋信守另外還有兩度連3季（2008-10、2017-19）。
此外，秋信守的大聯盟生涯累積10個雙位數全壘打賽季，也是亞洲球員紀錄，松井秀喜的7季排名第2，接著就是大谷的5季。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言