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MLB／大谷第10轟！5季轟到雙位數排名日本第2、亞洲第3

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊「二刀流」大谷翔平今戰金鶯首局就敲出陽春砲，本季第10轟出爐。 美聯社
天使隊「二刀流」大谷翔平今戰金鶯首局就敲出陽春砲，本季第10轟出爐。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平再度開砲，今天面對金鶯隊之戰首局就敲陽春砲，本季第10轟出爐，旅美6季以來，這是他第5年單季達到雙位數全壘打，只有2020年的縮水賽季未達陣。

兩軍今天進行4連戰的最終戰，大谷擔任第3棒、指定打擊出賽，金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells）開賽連飆2K後碰上大谷，一記85.5哩的變速球被他逮到，飛行距離378呎，正好打在看台區圍牆上，這一轟幫助天使在1局上取得1：0領先。

大谷在本季第43場出賽達到10轟，從2018年轉戰大聯盟開始，6季共有5季達到雙位數全壘打，最多轟為2021年的46轟；唯一以個位數作收為疫情縮水為60場的2020年，大谷敲出7轟。

在大聯盟連續賽季雙位數全壘打的亞洲球員紀錄，為南韓秋信守的連4季（2012-15），大谷目前連3年與松井秀喜（2003-05、2009-11）並列，秋信守另外還有兩度連3季（2008-10、2017-19）。

此外，秋信守的大聯盟生涯累積10個雙位數全壘打賽季，也是亞洲球員紀錄，松井秀喜的7季排名第2，接著就是大谷的5季。

大聯盟 秋信守 大谷翔平

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