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MLB／鈴木誠也雙響砲+猛打賞成空 小熊牛棚守不住5分領先
小熊隊日籍好手鈴木誠也今天前2打席接連開轟，單場雙響砲是生涯第二次，加上昨天最後打席，更是連續3打席敲出全壘打，今天3安猛打、5打席全上壘，然而打下的分數被牛棚花光還負債，小熊最終以6：7遭到太空人隊逆轉。
鈴木誠也今天擔任先發第4棒、右外野手，1局上隊友攻下2分後，鈴木也敲出左外野的陽春砲，3局上鈴木則是在二壘有人時再次把球轟出左外野全壘打牆，兩轟苦主都是先發投手法蘭斯（J.P. France）。
.@suzuki_seiya_sb homers in back-to-back at-bats! pic.twitter.com/fESh5MnAk0— Chicago Cubs (@Cubs) 2023年5月18日
SEIYA, SEND IT! 🗣️@suzuki_seiya_sb pic.twitter.com/hvh4T0e2Eu— Chicago Cubs (@Cubs) 2023年5月18日
鈴木誠也今天上場就是要踏上壘包，前兩打席開轟後就沒好球打，4局上連看4顆壞球獲得保送，6局上則是纏鬥到滿球數後敲出安打，8局上則是2好3壞後再等到壞球保送，全場5打席3安打、2次四壞保送，打擊率拉抬到2成86。
因為季前受傷關係，鈴木誠也錯過參加經典賽，開季後也到4月15日才歸隊，而歸隊首戰開轟後，長打火力一度消失一個月，最近4戰又狂敲4轟。
小熊有了鈴木誠也鬼神般的表現，前7局打完還以6：1領先，然而8局下牛棚先丟掉2分，9局下陷入更大危機，太空人隊梅爾（Jake Meyers）無人出局轟出兩分砲追分，1出局滿壘時，塔克（Kyle Tucker）的適時敲回2分打點的再見安打。
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