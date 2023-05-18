MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點

洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)傷癒復出後近五場比賽敲出五轟，手感逐漸加溫。但在對戰藍鳥的比賽中，賈吉在開轟前眼睛數次飄向一壘側，不自然的動作也引起外界質疑是否「作弊」。然而挨了這發46

2023-05-18 14:54