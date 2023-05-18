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MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點
響尾蛇隊作客奧克蘭，今天對運動家隊進行3連戰最後一戰前，王牌投手賈倫（Zac Gallen）在外野區熱身，傳球砸死剛好飛過的鳥，意外成為焦點。
賈倫和隊友接傳球時，剛好打中從中間飛過的小鳥，ESPN指出，這顆曲球不小心殺死這隻動物，剛好被Bally Sports Arizona的攝影機捕捉到畫面。
「巨怪」強森（Randy Johnson）曾在2001年幫助響尾蛇奪下世界大賽冠軍，帶著生涯303勝進入名人堂，當年3月熱身賽對巨人隊飆出速球，剛好砸死飛過的鳥，到現在還讓很多老球迷印象深刻。
ESPN指出，賈倫一直渴望像強森一樣，投出高水準表現，今天無意間非常接近模仿這位名人堂成員。
賈倫今天未輪值登板，本季9場先發投出6勝1敗、防禦率2.35、奪三振70次，暫居響尾蛇三冠王。
Zac Gallen really hit a bird with a curveball. pic.twitter.com/T6XOZudoMH— Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) 2023年5月17日
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