MLB／藤浪晉太郎又失分 運動家12局大戰終於拿到第10勝

聯合新聞網／ 綜合報導
敲出再見安打的魯伊茲和隊友慶祝。 美聯社
敲出再見安打的魯伊茲和隊友慶祝。 美聯社

運動家今天和響尾蛇鏖戰12局，最終以9：8險勝，終於拿下本季第10勝。日本火球男藤浪晉太郎此戰主投1.1局，被敲4支安打失2分，防禦率上升至12.24。

響尾蛇6局打完以6：4領先。藤浪7局登板先連飆2K，不過隨後就被卡洛爾（Corbin Carroll）和亞莫德（Nick Ahmed）接連敲出二壘安打，再被莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出一壘安打，總共失掉2分。

7局下運動家諾達（Ryan Noda）一發滿貫砲直接將戰局扳成8：8平手。藤浪8局上續投，飆出三振後又被敲安，投球任務也結束，接手的投手沒掉分。

雙方帶著8：8平手一路戰到12局，運動家靠著魯伊茲（Esteury Ruiz）再見安打以9：8氣走響尾蛇，在經歷44場比賽後，終於收下第10勝。

諾達成為1997年吉昂比（Jason Giambi）後，運動家隊史首位兩出局後敲出追平滿貫砲的球員。諾達賽後談到自己的表現，「我們需要4分，這次揮棒一次得到4分。我努力找回力量，正慢慢恢復。」他也提到打球時要帶著自信，「我們每天都相信可以擊敗任何球場上的對手。」

藤浪晋太郎

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