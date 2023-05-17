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MLB／大谷翔平隔3場再繳白卷 金鶯先發投手對策是秘密

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天對戰金鶯隊4打數無安打，相隔3場再次繳白卷。 路透社
大谷今天對戰金鶯隊4打數無安打，相隔3場再次繳白卷。 路透社

天使隊大谷翔平昨天敲出4支安打，然而今天對戰金鶯隊4打數無安打，相隔3場再次繳白卷，天使隊也以3：7輸球，金鶯隊有何抑制招數？先發投手克里默（Dean Kremer）說：「秘密。」

大谷翔平今天擔任第三棒、指定打擊，首打席敲出中外野飛球出局，4局上遭到三振，6局上飛球出局、8局上滾地球出局，安打數掛零，打擊率也下降到2成96。

金鶯隊先發投手克里默5.2局失3分拿下勝投，在他的投球局數裡讓大谷3打數無安打，克里默說：「不要投伸卡，而是以四縫線速球去進攻。」克里默今天對大谷沒有投任何一顆伸卡，還用四縫線讓大谷揮空三振。

加上去年對戰的2打席1次三振、1次保送，克里默已經連續封鎖大谷4打數，被問到原因是什麼？克里默笑著回答：「秘密。」克里默也補充，「大谷是非常好的打者，每個對決都很困難，又有良好的選球，只能避免投出會讓他造成傷害的球。」

天使隊雖然全場8支安打，但只有3支安打換回分數，其中包括莫尼亞克（Mickey Moniak）首局首打席的陽春砲；而金鶯隊則是9支安打換回7分，蒙卡索（Ryan Mountcastle）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）各1轟。

金鶯 天使

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