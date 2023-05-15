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MLB／傷癒復出奪本季第3勝 薛則：脖子緊繃是因禍得福

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則。 法新社
薛則。 法新社

大都會塞揚強投薛則（Max Scherzer）上周因脖子緊繃跳過一場先發，今天正式回歸。他面對國民隊主投5局失1分，隊友則在5局上打下8分大局，大都會終場就以8：2勝出。

薛則在2局下2出局一壘有人的情況下，被阿布姆斯（CJ Abrams）擊出二壘安打，失掉1分。隨後他用3顆球三振亞當斯（Riley Adams），化解本局危機。

薛則3局下則出現控球問題，接連投出觸身球和保送，不過薛則展現危機處理能力，讓阿魯（Jake Alu）打出滾地球出局，瓦解攻勢。

大都會打線5局上發威，狂打12人次，灌進8分逆轉戰局，薛則也連續兩局上演三上三下，結束投球工作。薛則總計主投5局用83球，飆出6次三振，被敲2支安打，失1分，最快球速達96英里（約154.5公里），拿下本季第3勝，防禦率4.88。

薛則賽後受訪時解釋自己的身體狀況，「我一直在和背闊肌和肩胛骨等背部傷勢對抗。脖子緊繃是因禍得福，讓我得到充分時間休息，身體完全恢復。」

Max Scherzer

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