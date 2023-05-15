MiLB／潘文輝中繼無失分飆158公里 李灝宇敲3安手感佳

旅美費城人隊投手潘文輝今天在小聯盟1A中繼登板，投3局飆4K、無失分，最快球速158公里；費城人隊高階1A野手李灝宇維持好手感，單場3安1打點、還跑出1盜。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A今天與多倫多藍鳥隊1A交手，費城人隊4局打完1比6落後，費城人隊台灣投手潘文輝5局下接替中繼，連抓9個出局數完成投球任務，7局所有出局數都是靠三振抓下。

潘文輝今天總計用34球投3局，沒被敲出安打，投出4次三振、沒有保送，無失分，最快球速約158公里，球隊終場以3比6吞敗，潘文輝無關勝敗，賽後防禦率0.53。

費城人隊高階1A今天與匹茲堡海盜隊高階1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守游擊，海盜隊鄭宗哲同場先發，打1棒、守二壘。

李灝宇1局上首打席就敲出中外野方向安打，2局上球隊3比0領先時再敲出右外野方向安打，費城人隊4局上靠著二壘打攻佔得點圈，1人出局後李灝宇敲出高飛犧牲打送回分數。

李灝宇6局上再敲出個人單場第3安，8局上選到四壞保送、跑出個人本季第8盜；李灝宇今天總計3打數敲出3支安打，貢獻1分打點、跑出1次盜壘成功，賽後打擊率2成93，連3場出賽敲安。

鄭宗哲今天打擊沒有發揮，總計4打數沒有敲出安打，吞下3次三振，賽後打擊率2成62；費城人隊終場以6比1拿下勝利。