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MLB／葛蘭基生涯K遍千人史上第5人 俱樂部全是傳奇投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
葛蘭基生涯面對1000位不同打者飆出三振，成為史上第5人。圖／取自皇家隊推特
葛蘭基生涯面對1000位不同打者飆出三振，成為史上第5人。圖／取自皇家隊推特

撐得夠久，才有機會寫下的紀錄，39歲皇家隊投手葛蘭基（Zack Greinke）今天在第5局的2K後，生涯累積面對1000位不同打者賞出三振，成為史上第5人，名單上全是大人物。

葛蘭基賽前累積生涯2909K、面對998位不同打者投出過三振，今天面對釀酒人隊登板，對手先發打線中有4人還沒被他K過，讓外界已在期待紀錄的誕生。

葛蘭基最終先發5局被敲3安打、失2分，送出5K，前3K苦主都早已榜上有名，包括葉力奇（Christian Yelich）、溫克（Jesse Winker）、泰雷茲（Rowdy Tellez），第5局碰到新鮮面孔，菜鳥圖朗（Brice Turang）、威莫（Joey Wiemer）相繼成為葛蘭基生涯所K過的第999、1000位打者。

葛蘭基成為史上第5人，前4人為萊恩（Nolan Ryan）、蘭迪強森（Randy Johnson）、麥道斯（Greg Maddux）、克萊門斯（Roger Clemens），其中以萊恩生涯三振過1182人為大聯盟紀錄。

葛蘭基所K過的1000人中，亞洲打者以井口資仁的5K最多，鈴木一朗、松井秀喜、大谷翔平都是3K，台灣打者僅張育成有對戰經驗，4打數沒有安打、無三振。

蘭迪強森 皇家 克萊門斯

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