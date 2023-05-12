MiLB／劉致榮前4局無安打 繳5.1局好投卻吞敗

效力紅襪隊2A的旅美好手劉致榮，今天面對洋基隊繳出5.1局失2分好投，但紅襪最終以1：9輸球，劉致榮也苦吞本季第2敗。

劉致榮前次出賽面對守護者隊，投出7局無安打完封勝，寫下個人生涯代表作，成為繼2017年江少慶後，史上旅美台將「無安打比賽」第二人。

今天劉致榮前4局也沒讓對手打出安打，但投出3次保送。5局上面對首名打者就被敲安，中斷連11局無安打紀錄。他接著連續解決2名打者，但跑者被推進到三壘，隨後劉致榮再被敲安，失掉1分。

6局上劉致榮續投，結果面對首名打者就挨轟，劉致榮迅速回穩，讓打者擊出滾地球出局，不過劉致榮隨後就被換下場休息。

劉致榮今天主投5.1局用88球，其中52顆好球，被敲3支安打，2分責失，投出2次三振和3次保送，賽後防禦率為3.60。