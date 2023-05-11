MLB／七局好投摘本季首勝 韋蘭德解鎖對30隊全勝投神話
去年的美聯賽揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）近日回歸大聯盟，今天是本季第二次登板，他主投七局僅被敲出兩支安打失一分，帶領球隊以2:1獲得擊敗紅人。這不僅是他本季首勝，同時也靠著這個勝投完成了「對30支球隊皆拿過勝投」的紀錄，成為史上第21名解鎖該成就的投手。
本季韋蘭德以2年8600萬美元，史上最高年薪的合約轉投紐約大都會隊，沒想到春訓就因肌肉拉傷進入傷兵名單，直到五月才首次穿上大都會戰袍出賽。這場比賽他狀況絕佳，在首局因連續安打掉分後便一路封鎖紅人打線七局，連續解決最後10名紅人打者漂亮收工。技壓同是火球男的格林(Hunter Greene)，摘下轉隊後首勝。
這場勝投是韋蘭德生涯第245勝，同時也是生涯首次對紅人奪勝。他在40歲高齡達成對所有球隊皆勝投的紀錄，成為繼前隊友柯爾(Gerrit Cole)後首人，現任隊友薛則(Max Scherzer)也曾於2016年達成這項壯舉。
韋蘭德過去曾兩度對紅人先發，但僅獲得3分的火力支援並吞下1敗。這場比賽打線同樣也不夠給力，但對今天的韋蘭德而言已經足夠。「每次達成那些鮮少有人做到的成就，感覺總是很棒」，韋蘭德說，「我知道球隊的輪值最近有些吃緊，作為一名先發投手，就是盡可能多吃點局數並投出高品質的內容」。
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