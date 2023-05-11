快訊

7寶媽揹1歲嬰滑雪惹眾怒 「Snowin 滑雪學校」發聲道歉

研究顯示喝這種茶確實能防癌！尤其對乳癌、攝護腺癌最顯著

軌道有異仍撞上！中捷致命13秒 隨車人員啟動緊急裝置來不及

MLB／1分差王者！馬林魚12連勝創大聯盟紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬林魚隊今年化身「1分差王者」，開季1分差比賽12勝0敗，刷新大聯盟紀錄。 路透社
馬林魚隊今年化身「1分差王者」，開季1分差比賽12勝0敗，刷新大聯盟紀錄。 路透社

馬林魚隊去年1分差比賽輸了40場，差點追平大聯盟紀錄，今年反而化身「1分差王者」，加上今天以5：4擊敗響尾蛇隊，開季1分差比賽12勝0敗，刷新大聯盟紀錄。

馬林魚隊在周一擊敗小熊隊時，追平了1972年大都會隊的開季1分差比賽11連勝紀錄，今天立刻改寫，而去年馬林魚隊1分差比賽是24勝40敗，敗場數是1975年太空人隊以來最多，距離1968年白襪隊的活球年代（1920年後）以來紀錄也只差3場。

桑契斯（Jesus Sanchez）包辦今天馬林魚隊大半攻勢，全場2安打、3分打點，主要來自4局上的三分砲，只不過4局下響尾蛇隊反攻4分超前，5局上馬林魚隊追平後，9局上桑契斯率先敲安，溫多（Joey Wendle）在1出局後敲出超前比數的二壘安打。

「我從他們身上看到自信。」馬林魚隊總經理伍佩琴指出，球隊能夠在困難狀況下表現得比去年，主要是新人加入以及球隊成長，互相傳染，「牛棚投手的工作也做得很好，總教練舒馬克（Skip Schumaker）調度靈活，我想是一切結合在一起才能夠創造這樣的紀錄。」

今天比賽就是證明，馬林魚隊先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）投3.1局掉4分退場，6名牛棚接力投完剩下5.2局，合計僅被敲出3支安打、沒失分，還投出10次三振。

馬林魚

延伸閱讀

大聯盟怪異的一季 去年5強竟變成超級大爛隊

中職／金安大聯盟初登板歷史留名 當年所穿球衣撞衫兄弟

經典賽／球員原味球衣拍賣中 大谷居冠、中華隊最高竟是他

MLB／洋基前強打捕手離開巨人成FA 美媒：有望成大谷隊友

相關新聞

MLB／怎麼打的？大谷「幾乎跪地」敲第8轟 震撼美國球評

天使隊在主場迎戰太空人隊的系列賽最終戰，大谷翔平9局下轟出2分砲，相隔7場再開轟，只不過天使隊最終仍以4：5輸球，最近5...

MLB／1分差王者！馬林魚12連勝創大聯盟紀錄

馬林魚隊去年1分差比賽輸了40場，差點追平大聯盟紀錄，今年反而化身「1分差王者」，加上今天以5：4擊敗響尾蛇隊，開季1分...

MLB／大谷本季首敗 507K超越貝比魯斯

本屆經典賽日本國手昨天雙雙吃癟，紅襪隊吉田正尚中斷連16場敲安，天使隊大谷翔平對太空人隊7局失3分的優質先發，仍吞下本季...

MLB／大谷伸卡球位移51公分 只投1顆指叉球原因很貼心

天使隊大谷翔平今面對太空人隊主投7局失3分，卻吞下本季首敗。他在比賽中投出一顆位移20英吋（約51公分）的伸卡球，引發關注。值得一提的是，大谷全場只投1顆指叉球，他賽後也解釋原因。 大谷7局上面

MLB／跑者碰手套沒妨礙守備？ 蕭瓦特暴怒被驅、林多挺裁判

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）今天因對方跑者疑似妨礙守備，上場向裁判爭論，最後遭驅逐出場，這是蕭瓦特接掌大都會兵符後，首度被驅逐出場。 5局下紅人隊1出局攻占一壘，打者紐曼（K

MLB／辛德賈德自曝嘗試催眠療法 今天卻因手指水泡退場

今年轉戰道奇隊的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）表現不佳，他近日還自曝接受過催眠治療，沒想到他今天比賽只投1局就因手指水泡傷退。 辛德賈德先前受訪時坦承，自從2020年動TJ

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦