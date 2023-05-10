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MLB／抹油禁賽後問題多 薛則脖子緊繃取消先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
薛澤原訂先發卻因脖子緊繃臨時取消。 路透社
薛澤原訂先發卻因脖子緊繃臨時取消。 路透社

大都會隊強投薛則Max Scherzer）近期因使用外部物質被禁賽，回歸首戰僅投3.1局失6分，而今天原訂先發卻因脖子緊繃，臨時被取消，由3A左投彼德森（David Peterson）緊急頂替。

薛則在前天訓練時，就曾感到脖子不適，之後接受微針療法，不過昨天起床後，脖子右側仍然感到緊繃，到今天情況仍未好轉，薛則在2019年世界大賽時就曾遇到相同問題。

薛則認為根據經驗，應該會在幾天之內好轉，應該可以在接下來的客場之旅上場，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）則說，薛則最快要明天才會先發。

薛則本季5場先發只有1場投滿6局，防禦率5.56，22.2局有29次三振、10次保送，4月20日登板更曾因被檢查出使用外部物質，投3局就遭驅逐出場，經過10場禁賽後的首度先發，5月4日對上老虎隊也是3.1局就狂失6分。

薛則 大都會 Max Scherzer

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