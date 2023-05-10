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MLB／大谷新合約 有人看好總額6億美元以上

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平的下一份合約備受矚目，ESPN向26位業界人士徵詢對他的身價評估，最高價碼喊到總額破6億美元。 美聯社
大谷翔平的下一份合約備受矚目，ESPN向26位業界人士徵詢對他的身價評估，最高價碼喊到總額破6億美元。 美聯社

大聯盟球星大谷翔平的下一份合約備受矚目，連ESPN都向26位業界人士廣發問卷，以專文探討此事，專家看法直指總額6億美元、年薪6千萬美元的兩種方案，將成為世上只有大谷有機會面對的兩難。

天使昨天以6：4擊敗衛冕軍太空人隊，在3連戰旗開得勝，大谷敲出兩支二壘打都有打點，今天改切換到「雙刀模式」，登板挑戰本季第5勝。

ESPN昨天刊載專題，詢問26位各隊高層、經紀人、球團內部人士對於大谷下一份合約的預測，居多數意見的14人預測在5億到5.49億美元之間，6人預測5.5億美元以上，其中兩人報價達「6字頭」，分別是12年6億美元、11年6.05億美元；另6人預測5億美元以下，給出的最低總額價碼是4年2.4億美元，但平均年薪高達6千萬美元。

大谷翔平本季年薪3千萬美元，目前6年大聯盟生涯累積收入近4227萬美元，下一份合約基本上總額5億美元跑不掉，一舉刷新合約總額、年薪數字基本上不成問題。

報導中也提到，在各隊眼中，大谷不僅是投、打都價值年薪3500萬美元的球員，還能為球隊帶來票房及商品銷售、贊助合約；但不得不擔憂，這位二刀流天才受傷影響層面也會更加複雜，且過去不曾有選手工作負荷這麼大，受傷風險更難評估。

這份調查共有6人預測大谷最終落點，2人給出的答案是道奇，甚至連細節都預測了，「我猜他會讓教士大都會成為抬價的一方，但他想去的地方是道奇。」

太空人 連戰 大谷翔平 道奇 大都會 天使 教士

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